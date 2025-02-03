https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ankara-polatlida-genc-kizi-ve-kopegini-tekmeleyen-supheli-gozaltinda-1093302084.html

Ankara Polatlı'da genç kızı ve köpeğini tekmeleyen şüpheli gözaltında

Ankara Polatlı'da genç kızı ve köpeğini tekmeleyen şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 16 yaşındaki H.N.K. isimli genç kız, cadde ortasında zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Saldırgan, genç kızın köpeğini de... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T12:15+0300

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobilden inen 21 yaşındaki A.A., 16 yaşındaki H.N.K.’yi zorla araca bindirmeye çalıştı. O sırada genç kızın yanında bulunan köpeğini de defalarca tekmeleyen saldırgan, çevredeki vatandaşların tepkisine rağmen şiddet uygulamaya devam etti.Kaçmaya çalışırken genç kızı tekrar darbettiGörgü tanıklarının aktardığına göre, çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine saldırgan, aracına binerek kaçmaya çalıştı. Ancak bu sırada otomobilden inen genç kızı tekrar darbetti. Saldırgan, hızla uzaklaşırken H.N.K. ezilme tehlikesi yaşadı.Çevredeki insanların olaya tanıklık etmesi ve müdahale etmeye çalışması sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. H.N.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpeğin de veteriner kontrolüne götürüldüğü belirtildi.Polis harekete geçti, saldırgan yakalandıPolatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından şüpheli A.A.’yı kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

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