https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/aof-sinav-giris-yerleri-ne-zaman-aciklanacak-aof-final-sinavi-ne-zaman-1092549956.html

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF Final Sınavı ne zaman?

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF Final Sınavı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanmasını merakla beklerken... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T17:50+0300

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2025 AÖF final sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden bir hafta önce açıklanması bekleniyor.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarına girecek binlerce öğrenci, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan dönem sonu sınavları öncesinde, sınav yerlerinin duyurulması için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.AÖF Final Sınavları ne zaman yapılacak?2024-2025 eğitim-öğretim yılı AÖF sınav takvimi, Anadolu Üniversitesi tarafından daha önce yayımlanmıştı. Bu takvime göre, güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Öğrenciler, sınava girecekleri salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini alarak sınava katılacak.Sınav Giriş Yerleri ne zaman açıklanır?Anadolu Üniversitesi, önceki dönemlerde sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden bir hafta önce erişime açtı. Bu doğrultuda, 2025 AÖF final sınav yerlerinin de sınav tarihine yaklaşık bir hafta kala, Ocak ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır?Sınav giriş belgesine ulaşmak için öğrencilerin yapması gerekenler şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ata-aof-ara-sinav-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1091047349.html

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