NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'den Türkiye'ye kadar tüm İttifak topraklarında daha fazla silaha ihtiyacımız var
© AA / Nikos OikonomouHollanda Başbakanı Mark Rutte
© AA / Nikos Oikonomou
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalara değinen Rutte, NATO coğrafyasının tamamında daha fazla silahlanma çağrısı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ABD'den Türkiye'ye kadar İttifak'ın tüm topraklarında daha fazla silaha sahip olmaları gerektiğini belirtti.
Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Rutte, Rusya-Ukrayna çatışması ve NATO üyelerinin savunma harcamalarını değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmayı planladığını iddia ederek bunun önüne geçmek için daha fazla para ve daha fazla endüstriyel üretimin gerektiğini belirten Rutte, "Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında ek üretim hatlarına, ek vardiyalara, daha fazla mühimmata, daha fazla Leopard 2 tankına, daha fazla F-35 savaş uçağına ve daha fazla silaha ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya asla cesaret edemez" ifadelerini kullandı.
Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Rutte, Rusya-Ukrayna çatışması ve NATO üyelerinin savunma harcamalarını değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmayı planladığını iddia ederek bunun önüne geçmek için daha fazla para ve daha fazla endüstriyel üretimin gerektiğini belirten Rutte, "Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında ek üretim hatlarına, ek vardiyalara, daha fazla mühimmata, daha fazla Leopard 2 tankına, daha fazla F-35 savaş uçağına ve daha fazla silaha ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya asla cesaret edemez" ifadelerini kullandı.
'Trump haklıydı'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı NATO üyelerinden gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 5'ini silahlanmaya ayırmalarını talep etmesini değerlendiren Rutte, "Trump son görev süresi boyunca bu talebinde genel olarak haklıydı. Bu girişim sayesinde daha fazla yatırım yaptık. Avrupalı müttefikler ve Kanada 2014'ten bu yana savunma için 600 milyar doların üzerinde harcama yaptı. NATO ortaklarının üçte ikisinden fazlası artık savunmaya yüzde 2'den fazla harcama yapıyor yine Trump sayesinde" dedi.
Her şeye rağmen daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini ve bunu nasıl ölçeceklerine önümüzdeki aylarda müttefiklerin karar vereceğini söyleyen Rutte, "Ancak sizi bir konuda temin edebilirim: Bu oran yüzde 2'den çok, çok, çok daha fazla olacaktır" diye konuştu.
Her şeye rağmen daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini ve bunu nasıl ölçeceklerine önümüzdeki aylarda müttefiklerin karar vereceğini söyleyen Rutte, "Ancak sizi bir konuda temin edebilirim: Bu oran yüzde 2'den çok, çok, çok daha fazla olacaktır" diye konuştu.
'Almanya savunma harcamalarını artırmalı'
Özellikle Alman ekonomisinin büyüklüğü göz önüne alındığında, Berlin'in silah ve mühimmat üretimi konusunda çok daha fazlasını yapabileceğini belirten Rutte, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini kaydetti. Gelecek aylarda pek çok Avrupa ülkesinde savunma harcamalarının artırılmasının tartışılacağına işaret eden Rutte, "Çok açık konuşayım. Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu budur" diye ekledi.