https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-45-ve-44-buyuklugunde-deprem-1093287848.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.45'te kaydedilirken... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T21:13+0300

2025-02-02T21:13+0300

2025-02-02T21:53+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

ege denizi

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AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 20.45'te 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildiğini duyurdu.Ege Denizi, dün saat 15.51'den bugün saat 20.45'e kadar yoğun sismik aktiviteye sahne oldu. Bölgede, en küçüğü 1.3 büyüklüğünde, en büyüğü ise 4.8 büyüklüğünde olan 30'un üzerinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine akşam saat 20.45'te 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.Uzmanlar, bölge halkını depremler konusunda uyarırken volkanik kaynaklı sarsıntıların deniz hareketlerine neden olabileceğini duyurdu. Balıkçılar ve denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/egede-deprem-alarmi-prof-dr-ahmet-ercandan-korkutan-uyari-geldi-1093284702.html

kandilli

ege denizi

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), ege denizi