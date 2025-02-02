https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-45-ve-44-buyuklugunde-deprem-1093287848.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.45'te kaydedilirken... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T21:13+0300
2025-02-02T21:13+0300
2025-02-02T21:53+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
ege denizi
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AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 20.45'te 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildiğini duyurdu.Ege Denizi, dün saat 15.51'den bugün saat 20.45'e kadar yoğun sismik aktiviteye sahne oldu. Bölgede, en küçüğü 1.3 büyüklüğünde, en büyüğü ise 4.8 büyüklüğünde olan 30'un üzerinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine akşam saat 20.45'te 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.Uzmanlar, bölge halkını depremler konusunda uyarırken volkanik kaynaklı sarsıntıların deniz hareketlerine neden olabileceğini duyurdu. Balıkçılar ve denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/egede-deprem-alarmi-prof-dr-ahmet-ercandan-korkutan-uyari-geldi-1093284702.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), ege denizi
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), ege denizi
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde deprem
21:13 02.02.2025 (güncellendi: 21:53 02.02.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.45'te kaydedilirken AFAD'ın verilerine göre, dünden beri bölgede çok sayıda deprem yaşandı.
AFAD, Ege Denizi açıklarında saat 20.45'te 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildiğini duyurdu.
Ege Denizi, dün saat 15.51'den bugün saat 20.45'e kadar yoğun sismik aktiviteye sahne oldu. Bölgede, en küçüğü 1.3 büyüklüğünde, en büyüğü ise 4.8 büyüklüğünde olan 30'un üzerinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine akşam saat 20.45'te 4.5 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.
Uzmanlar, bölge halkını depremler konusunda uyarırken volkanik kaynaklı sarsıntıların deniz hareketlerine neden olabileceğini duyurdu. Balıkçılar ve denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.