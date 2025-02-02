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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/yuksek-rada-milletvekili-bezuglaya-ic-cekisme-ukraynayi-parcalayabilir-1093271407.html
Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya: İç çekişme Ukrayna'yı parçalayabilir
Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya: İç çekişme Ukrayna'yı parçalayabilir
Sputnik Türkiye
Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya, Ukrayna toplumundaki çifte standartlar ve iç çatışmaların Ukrayna'nın ‘parçalanmasına’ yol açabileceğini belirtti. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T00:07+0300
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ukrayna krizi
yüksek rada
ukrayna parlamentosu
milletvekili
çifte standart
vladimir zelenskiy
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Maryana Bezuglaya, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna toplumundaki çifte standartlar ve iç çatışmaların Ukrayna'nın ‘parçalanmasına’ yol açabileceğini ifade etti.Bezuglaya, "Ukrayna bir çifte standartlar ülkesi ve bu her yere bulaşmış durumda. İnfantilizm, az gelişmişlik ve iç çekişmeler, ülkeyi komşu devletler ve jeopolitik aktörler arasında parçalayabilecek 'mükemmel bir fırtına' ortamı yaratıyor" ifadelerine yer verdi.Adalet için mücadele edenlerin genellikle yalnızca aileleri için daha fazla adalet talep ettiklerini, yolsuzluğa karşı çıkanların ise sorunları ‘ödül karşılığında çözme’ imkanını korumak istediklerini örnek gösteren Bezuglaya, ayrıca seçimlere hazırlanmayı bir konfor alanı olarak gören Ukraynalı milletvekillerini ‘deli’ olarak nitelendirdi.28 Ocak'ta ülkeyi terk eden Rada milletvekili Artem Dimitruk, çatışmaların durdurulmaması ve Vladimir Zelenskiy'in yönetim tarzının değişmemesi halinde Ukrayna'nın bir yıl içinde yok olabileceğini ifade etmişti. Dimitruk, ülkede seçim yapılması ve bir ‘savaş partisinin’ iktidara gelmesi halinde Ukrayna'nın çok hızlı bir şekilde yok olacağını belirtmişti. Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/batidan-ukraynaya-uyari-umerov-skandali-askeri-yardimi-tehdit-ediyor-1093270747.html
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yüksek rada, ukrayna parlamentosu, milletvekili, çifte standart, vladimir zelenskiy, ukrayna, telegram, vladimir putin
yüksek rada, ukrayna parlamentosu, milletvekili, çifte standart, vladimir zelenskiy, ukrayna, telegram, vladimir putin

Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya: İç çekişme Ukrayna'yı parçalayabilir

00:07 02.02.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya, Ukrayna toplumundaki çifte standartlar ve iç çatışmaların Ukrayna'nın ‘parçalanmasına’ yol açabileceğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Maryana Bezuglaya, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna toplumundaki çifte standartlar ve iç çatışmaların Ukrayna'nın ‘parçalanmasına’ yol açabileceğini ifade etti.
Bezuglaya, "Ukrayna bir çifte standartlar ülkesi ve bu her yere bulaşmış durumda. İnfantilizm, az gelişmişlik ve iç çekişmeler, ülkeyi komşu devletler ve jeopolitik aktörler arasında parçalayabilecek 'mükemmel bir fırtına' ortamı yaratıyor" ifadelerine yer verdi.
Adalet için mücadele edenlerin genellikle yalnızca aileleri için daha fazla adalet talep ettiklerini, yolsuzluğa karşı çıkanların ise sorunları ‘ödül karşılığında çözme’ imkanını korumak istediklerini örnek gösteren Bezuglaya, ayrıca seçimlere hazırlanmayı bir konfor alanı olarak gören Ukraynalı milletvekillerini ‘deli’ olarak nitelendirdi.
28 Ocak'ta ülkeyi terk eden Rada milletvekili Artem Dimitruk, çatışmaların durdurulmaması ve Vladimir Zelenskiy'in yönetim tarzının değişmemesi halinde Ukrayna'nın bir yıl içinde yok olabileceğini ifade etmişti. Dimitruk, ülkede seçim yapılması ve bir ‘savaş partisinin’ iktidara gelmesi halinde Ukrayna'nın çok hızlı bir şekilde yok olacağını belirtmişti.
Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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