https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/yuksek-rada-milletvekili-bezuglaya-ic-cekisme-ukraynayi-parcalayabilir-1093271407.html

Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya: İç çekişme Ukrayna'yı parçalayabilir

Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya: İç çekişme Ukrayna'yı parçalayabilir

Sputnik Türkiye

Yüksek Rada Milletvekili Bezuglaya, Ukrayna toplumundaki çifte standartlar ve iç çatışmaların Ukrayna'nın ‘parçalanmasına’ yol açabileceğini belirtti. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T00:07+0300

2025-02-02T00:07+0300

2025-02-02T00:06+0300

ukrayna krizi

yüksek rada

ukrayna parlamentosu

milletvekili

çifte standart

vladimir zelenskiy

ukrayna

telegram

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Maryana Bezuglaya, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna toplumundaki çifte standartlar ve iç çatışmaların Ukrayna'nın ‘parçalanmasına’ yol açabileceğini ifade etti.Bezuglaya, "Ukrayna bir çifte standartlar ülkesi ve bu her yere bulaşmış durumda. İnfantilizm, az gelişmişlik ve iç çekişmeler, ülkeyi komşu devletler ve jeopolitik aktörler arasında parçalayabilecek 'mükemmel bir fırtına' ortamı yaratıyor" ifadelerine yer verdi.Adalet için mücadele edenlerin genellikle yalnızca aileleri için daha fazla adalet talep ettiklerini, yolsuzluğa karşı çıkanların ise sorunları ‘ödül karşılığında çözme’ imkanını korumak istediklerini örnek gösteren Bezuglaya, ayrıca seçimlere hazırlanmayı bir konfor alanı olarak gören Ukraynalı milletvekillerini ‘deli’ olarak nitelendirdi.28 Ocak'ta ülkeyi terk eden Rada milletvekili Artem Dimitruk, çatışmaların durdurulmaması ve Vladimir Zelenskiy'in yönetim tarzının değişmemesi halinde Ukrayna'nın bir yıl içinde yok olabileceğini ifade etmişti. Dimitruk, ülkede seçim yapılması ve bir ‘savaş partisinin’ iktidara gelmesi halinde Ukrayna'nın çok hızlı bir şekilde yok olacağını belirtmişti. Vladimir Zelenskiy'in yetki süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermiş, 2024'teki başkanlık seçimleri, mevcut çatışma durumu ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Zelenskiy, şu an için seçimlerin ‘zamansız’ olduğunu ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da şu anda tek meşru otoritenin parlamento ve meclis başkanı olduğunu belirtmişti. Putin, eğer komşu ülkede meşru bir başkan seçmek isteniyorsa, savaş durumu yasasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bu yasanın yürürlükte olması, geçmiş seçimlerin sonuçlarının uzatılması anlamına gelmediğini, çünkü "anayasada bununla ilgili bir düzenleme bulunmadığını" ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/batidan-ukraynaya-uyari-umerov-skandali-askeri-yardimi-tehdit-ediyor-1093270747.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüksek rada, ukrayna parlamentosu, milletvekili, çifte standart, vladimir zelenskiy, ukrayna, telegram, vladimir putin