https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/batidan-ukraynaya-uyari-umerov-skandali-askeri-yardimi-tehdit-ediyor-1093270747.html
Batı'dan Ukrayna'ya uyarı: Umerov skandalı askeri yardımı tehdit ediyor
Batı'dan Ukrayna'ya uyarı: Umerov skandalı askeri yardımı tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Batı, Umerov skandalı nedeniyle Ukrayna'nın yardımlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T23:11+0300
2025-02-01T23:11+0300
2025-02-01T23:10+0300
dünya
rustem umerov
avrupa
batı
ukrayna
askeri yardım
skandal
ukrayna savunma bakanlığı
yolsuzlukla mücadele
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087366091_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fd71e316fc91abe26b66c5e64e1459a3.jpg
İtalyan gazetesi L'AntiDiplomatico, Ukrayna’nın ülkenin Savunma Bakanı Rustem Umerov hakkındaki davayla ilgili kurumsal kriz nedeniyle Batı yardımını kaybedebileceğini belirtti.Gazete, “Rusya'nın ilerleyişi ve cephenin çökme ihtimali göz önüne alındığında, böyle kritik bir anda Kiev rejiminin iç istikrarsızlığı ve zaten yetersiz olan askeri tedariklerin yanı sıra Ukrayna'nın uluslararası ortakları nezdindeki güvenilirliğini de tehlikeye atabilir” ifadelerine yer verdi.Gazeteye göre, Batılı yetkililer Kiev'i savunma bakanlığındaki durumu bir an önce çözme çağrısı yaptı.Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Merkezi, pazartesi günü yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Rustem Umerov hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ceza davası açtıldığını duyurmuştu.Yolsuzlukla Mücadele Merkezi’ne göre Umerov, denetim kurulu üyeleri Taras Çmut ve Yuriy Cigir’i yasadışı bir şekilde görevden aldı ve ayrıca Savunma Tedarik Ajansı Direktörü Marina Bezrukova'nın sözleşmesini uzatmayı reddetti. Marina Bezrukova bu göreve geçen yılın ocak ayında yaşanan yolsuzluk skandallarının ardından atanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-abd-ukraynada-secimlerin-yapilmasini-gerekli-goruyor-1093268429.html
batı
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087366091_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_4d7ee5a0f50d3f6ece9dd85fd095437a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rustem umerov, avrupa, batı, ukrayna, askeri yardım, skandal, ukrayna savunma bakanlığı, yolsuzlukla mücadele, kiev
rustem umerov, avrupa, batı, ukrayna, askeri yardım, skandal, ukrayna savunma bakanlığı, yolsuzlukla mücadele, kiev
Batı'dan Ukrayna'ya uyarı: Umerov skandalı askeri yardımı tehdit ediyor
Batı, Umerov skandalı nedeniyle Ukrayna'nın yardımlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
İtalyan gazetesi L'AntiDiplomatico, Ukrayna’nın ülkenin Savunma Bakanı Rustem Umerov hakkındaki davayla ilgili kurumsal kriz nedeniyle Batı yardımını kaybedebileceğini belirtti.
Gazete, “Rusya'nın ilerleyişi ve cephenin çökme ihtimali göz önüne alındığında, böyle kritik bir anda Kiev rejiminin iç istikrarsızlığı ve zaten yetersiz olan askeri tedariklerin yanı sıra Ukrayna'nın uluslararası ortakları nezdindeki güvenilirliğini de tehlikeye atabilir” ifadelerine yer verdi.
Gazeteye göre, Batılı yetkililer Kiev'i savunma bakanlığındaki durumu bir an önce çözme çağrısı yaptı.
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Merkezi, pazartesi günü yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Rustem Umerov hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ceza davası açtıldığını duyurmuştu.
Yolsuzlukla Mücadele Merkezi’ne göre Umerov, denetim kurulu üyeleri Taras Çmut ve Yuriy Cigir’i yasadışı bir şekilde görevden aldı ve ayrıca Savunma Tedarik Ajansı Direktörü Marina Bezrukova'nın sözleşmesini uzatmayı reddetti. Marina Bezrukova bu göreve geçen yılın ocak ayında yaşanan yolsuzluk skandallarının ardından atanmıştı.