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Almanya Başbakanı korkunç gerçeği açıkladı: Her 3 dakika 1 kadın şiddet görüyor, her gün 1 kadın cinayeti yaşanıyor
Almanya Başbakanı korkunç gerçeği açıkladı: Her 3 dakika 1 kadın şiddet görüyor, her gün 1 kadın cinayeti yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, ülkede her gün bir kadının bir erkek nedeniyle hayatını kaybettiğini ve her gün 140 kadının taciz suçlarına maruz kaldığını açıkladı. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T16:51+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede kadına yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak, her gün bir kadın veya kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti. Scholz, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Federal Hükümetin şiddete maruz kalan ya da şiddet tehdidi altında yaşayan kadınların yanında olduğunu ifade etti.Başbakan, Almanya’da kadınlara karşı işlenen suçların endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, “Her gün 140’tan fazla kadın ve kız çocuğu cinsel suçlara maruz kalıyor. Üstelik her üç dakikada bir kadın ya da kız çocuğu, kendi evinde şiddete uğruyor. Bunlar yalnızca polis kayıtlarına geçmiş suçlar” diye ekledi.Şiddet mağdurlarına destek için sığınma evleri oluşturulacakScholz, kadınlara karşı şiddet uygulayanların genellikle cezalandırılmadan kurtulduklarına dikkat çekerek, sözlü şiddet türlerinin bile cezalandırılabilir olduğunu hatırlattı. “Hakaret ya da tehdit gibi durumlarda bile cezalar uygulanabilir. Federal Hükümet olarak, şiddete maruz kalan tüm kadınlara destek olma kararlılığındayız,” dedi.Hükümetin, şiddet mağdurlarına sunulan yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek istediğini vurgulayan Scholz, “Kadınlar için daha fazla sığınma evi ve danışmanlık hizmeti sağlanmalı. Ayrıca mağdurların korunma hakkı da garanti altına alınmalı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda onaylanacak olan ‘Şiddete Karşı Yardım Yasası’ ile bu haklar yeniden düzenlenecek,” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kadina-yonelik-siddetin-nedeni-kadin-erkek-esitsizligi-esitsizlik-artikca-siddet-de-artiyor-1090788407.html
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almanya, olaf scholz, kadın, kadın cinayetleri, kadın hakları, avrupa, ölüm, şiddet, kadına şiddet, yaralanma
almanya, olaf scholz, kadın, kadın cinayetleri, kadın hakları, avrupa, ölüm, şiddet, kadına şiddet, yaralanma

Almanya Başbakanı korkunç gerçeği açıkladı: Her 3 dakika 1 kadın şiddet görüyor, her gün 1 kadın cinayeti yaşanıyor

16:51 25.11.2024
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya Başbakanı Scholz, ülkede her gün bir kadının bir erkek nedeniyle hayatını kaybettiğini ve her gün 140 kadının taciz suçlarına maruz kaldığını açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede kadına yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak, her gün bir kadın veya kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti. Scholz, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Federal Hükümetin şiddete maruz kalan ya da şiddet tehdidi altında yaşayan kadınların yanında olduğunu ifade etti.
Başbakan, Almanya’da kadınlara karşı işlenen suçların endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, “Her gün 140’tan fazla kadın ve kız çocuğu cinsel suçlara maruz kalıyor. Üstelik her üç dakikada bir kadın ya da kız çocuğu, kendi evinde şiddete uğruyor. Bunlar yalnızca polis kayıtlarına geçmiş suçlar” diye ekledi.

Şiddet mağdurlarına destek için sığınma evleri oluşturulacak

Scholz, kadınlara karşı şiddet uygulayanların genellikle cezalandırılmadan kurtulduklarına dikkat çekerek, sözlü şiddet türlerinin bile cezalandırılabilir olduğunu hatırlattı. “Hakaret ya da tehdit gibi durumlarda bile cezalar uygulanabilir. Federal Hükümet olarak, şiddete maruz kalan tüm kadınlara destek olma kararlılığındayız,” dedi.
Hükümetin, şiddet mağdurlarına sunulan yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek istediğini vurgulayan Scholz, “Kadınlar için daha fazla sığınma evi ve danışmanlık hizmeti sağlanmalı. Ayrıca mağdurların korunma hakkı da garanti altına alınmalı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda onaylanacak olan ‘Şiddete Karşı Yardım Yasası’ ile bu haklar yeniden düzenlenecek,” dedi.
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