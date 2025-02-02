https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/uzmanlar-uyardi-vucutta-eksikligi-sinir-sistemini-ve-kalbi-tehdit-ediyor-1093265259.html

Uzmanlar uyardı: Vücutta eksikliği sinir sistemini ve kalbi tehdit ediyor

Uzmanlar uyardı: Vücutta eksikliği sinir sistemini ve kalbi tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Vücutta önemli işlevleri olan B12 vitamini eksikliği, sinir sistemi hasarına ve kalp hastalıklarına yol açabilir. Uzmanlar, özellikle vegan bireylerin B12... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T00:07+0300

2025-02-02T00:07+0300

2025-02-02T00:07+0300

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b12 vitamini

vitamin eksikliği

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B12 vitamini, sinir sistemi ve kan hücrelerinin sağlıklı işleyişi için kritik bir role sahip. Ancak bu önemli vitaminin eksikliği, kansızlıktan kalp hastalıklarına kadar pek çok ciddi sağlık sorununa neden olabilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, B12 eksikliğinin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.B12 eksikliğinin belirtileri nelerdir?Vücutta DNA sentezi ve sinir hücrelerinin korunmasında görev alan B12 vitamini eksik olduğunda, uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk ve cilt solgunluğu gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, dilde acıma veya büyüme gibi değişikliklerin de eksiklik sinyali olabileceğine dikkat çekiyor.B12 eksikliği sinir sistemi üzerinde ciddi hasarlara neden olabilir. Bunun yanı sıra kansızlık (anemi) ve homosistein seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak kalp hastalıkları riski de artabilir.B12 fazlalığı da tehlikeli olabilirB12’nin fazlalığı çoğunlukla gereksiz ve yüksek doz takviyeler nedeniyle ortaya çıksa da, bazı durumlarda karaciğer hastalıkları, siroz veya lösemi gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle, doktor önerisi olmadan yüksek dozda B12 takviyesi kullanmak sakıncalı olabilir.B12 hangi besinlerde bulunur?B12 vitamini, sadece hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunur. Uzmanlar, kırmızı et, beyaz et, somon ve diğer balık türleri, süt ürünleri ve yumurtanın B12 açısından zengin kaynaklar olduğunu belirtiyor. Ancak bitkisel besinlerde doğal olarak bulunmadığı için vegan bireyler eksiklik riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle, veganların B12 takviyesi alması veya B12 ile zenginleştirilmiş gıdaları tüketmesi öneriliyor.Tedavi nasıl yapılıyor?B12 eksikliği, şiddetine göre farklı yöntemlerle tedavi ediliyor:Dr. Çiftçi, B12 takviyesine başlamadan önce mutlaka kan tahlili yapılması gerektiğini vurgulayarak, tedavi planının doktor kontrolünde belirlenmesi gerektiğini söyledi. B12 eksikliği belirtileri gösteren bireylerin erken teşhis için mutlaka bir sağlık uzmanına başvurmasıgerektiğinin altını çizdi.Erken tanı ve doğru tedavi, sinir sistemi sağlığını koruyarak daha ciddi hastalıkların önüne geçebilir.

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