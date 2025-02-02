https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/tatil-bitiyor-20-milyon-ogrenci-okula-donuyor-1093276091.html
Tatil bitiyor, 20 milyon öğrenci okula dönüyor
Tatil bitiyor, 20 milyon öğrenci okula dönüyor
Sputnik Türkiye
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T10:29+0300
2025-02-02T10:29+0300
2025-02-02T10:29+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı (meb)
ders
dersbaşı
okula dönüş
ara tatil
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yapmıştı. 3 Şubat Pazartesi günü 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi kapsamında okula dönüyor. İkinci dönem 20 Haziran'da sona erecek.Stres bozukluğuyla mücadelede rehberlik ve psikolojik danışmaMEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını felaketi sonrasında okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandığı kaydedildi.Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meb-bakani-tekin-duyurdu-ogretmen-atamalarinda-yeni-sistem-aciklandi-1093147521.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), ders, dersbaşı, okula dönüş, ara tatil
milli eğitim bakanlığı (meb), ders, dersbaşı, okula dönüş, ara tatil
Tatil bitiyor, 20 milyon öğrenci okula dönüyor
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yapmıştı. 3 Şubat Pazartesi günü 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi kapsamında okula dönüyor. İkinci dönem 20 Haziran'da sona erecek.
Stres bozukluğuyla mücadelede rehberlik ve psikolojik danışma
MEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını felaketi sonrasında okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandığı kaydedildi.
Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.