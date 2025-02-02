https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/tatil-bitiyor-20-milyon-ogrenci-okula-donuyor-1093276091.html

Tatil bitiyor, 20 milyon öğrenci okula dönüyor

Tatil bitiyor, 20 milyon öğrenci okula dönüyor

Sputnik Türkiye

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T10:29+0300

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yaşam

milli eğitim bakanlığı (meb)

ders

dersbaşı

okula dönüş

ara tatil

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yapmıştı. 3 Şubat Pazartesi günü 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi kapsamında okula dönüyor. İkinci dönem 20 Haziran'da sona erecek.Stres bozukluğuyla mücadelede rehberlik ve psikolojik danışmaMEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını felaketi sonrasında okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandığı kaydedildi.Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meb-bakani-tekin-duyurdu-ogretmen-atamalarinda-yeni-sistem-aciklandi-1093147521.html

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Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), ders, dersbaşı, okula dönüş, ara tatil