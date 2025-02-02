https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/sebeke-suyu-hattinda-kopuklenme-muhtar-ve-belediye-calisani-tutuklandi-1093289210.html

Yalova'da şebeke suyu hattında köpüklenme: Muhtar ve belediye çalışanı tutuklandı

Yalova'da şebeke suyu hattında köpüklenme: Muhtar ve belediye çalışanı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T23:43+0300

2025-02-02T23:43+0300

2025-02-02T23:52+0300

yalova

türkiye

yalova cumhuriyet başsavcılığı

şebeke

su

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B gözaltına alındı.Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, 'İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme' suçundan tutuklandı.Diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest kaldı.Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak Çarşamba akşamı köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, hatlarda yapılan temizliğin ardından yeniden su verilmeye başlanmıştı. Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/yalovada-kopuklenme-olayi-sonrasi-su-analizleri-tamamlandi-halk-sagligi-riski-yok-1093265809.html

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