https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/yalovada-kopuklenme-olayi-sonrasi-su-analizleri-tamamlandi-halk-sagligi-riski-yok-1093265809.html

Yalova'da köpüklenme olayı sonrası su analizleri tamamlandı: 'Halk sağlığı riski yok'

Yalova'da köpüklenme olayı sonrası su analizleri tamamlandı: 'Halk sağlığı riski yok'

Sputnik Türkiye

Yalova Valiliği, Gökçe Barajı'nı besleyen su hattında görülen köpüklenmeye ilişkin yapılan analizlerin ardından, suyun içme amacıyla kullanılmasında herhangi... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T18:17+0300

2025-02-01T18:17+0300

2025-02-01T18:17+0300

türkiye

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Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin tamamlanan analizlerine göre şebeke suyunun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda 30 Ocak'ta köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşandığı, Valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan alınan numunenin ilk analiz sonuçlarına göre sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yalovada-sebeke-suyunda-gorulen-kopuklenmenin-ilk-analizi-aciklandi-icmeyin-cayda-veya-yemekte-1093229311.html

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