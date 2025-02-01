Yalova'da köpüklenme olayı sonrası su analizleri tamamlandı: 'Halk sağlığı riski yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/yalovada-kopuklenme-olayi-sonrasi-su-analizleri-tamamlandi-halk-sagligi-riski-yok-1093265809.html
Yalova'da köpüklenme olayı sonrası su analizleri tamamlandı: 'Halk sağlığı riski yok'
Yalova'da köpüklenme olayı sonrası su analizleri tamamlandı: 'Halk sağlığı riski yok'
Sputnik Türkiye
Yalova Valiliği, Gökçe Barajı'nı besleyen su hattında görülen köpüklenmeye ilişkin yapılan analizlerin ardından, suyun içme amacıyla kullanılmasında herhangi... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T18:17+0300
2025-02-01T18:17+0300
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093206041_0:182:587:512_1920x0_80_0_0_b473fdf1cb233fdf9265461b4722f9cd.png
Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin tamamlanan analizlerine göre şebeke suyunun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda 30 Ocak'ta köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşandığı, Valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan alınan numunenin ilk analiz sonuçlarına göre sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yalovada-sebeke-suyunda-gorulen-kopuklenmenin-ilk-analizi-aciklandi-icmeyin-cayda-veya-yemekte-1093229311.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093206041_0:127:587:567_1920x0_80_0_0_9e79020ef7dd5075939fa95178e9563e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Yalova'da köpüklenme olayı sonrası su analizleri tamamlandı: 'Halk sağlığı riski yok'

18:17 01.02.2025
© AAYalova köpük
Yalova köpük - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA
Abone ol
Yalova Valiliği, Gökçe Barajı'nı besleyen su hattında görülen köpüklenmeye ilişkin yapılan analizlerin ardından, suyun içme amacıyla kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını açıkladı.
Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin tamamlanan analizlerine göre şebeke suyunun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın suyu, içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda 30 Ocak'ta köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşandığı, Valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan alınan numunenin ilk analiz sonuçlarına göre sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiği bildirilmişti.
Yalova köpük - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
Yalova'da köpüklenen şebeke suyunun ilk analizi açıklandı: 'İçmeyin, çayda veya yemekte kullanmayın'
Dün, 10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала