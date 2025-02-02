https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/rusya-bmden-ukrayna-ordusunun-sucadaki-yatili-okula-duzenledigi-saldirinin-kinanmasini-talep-etti-1093286220.html
Rusya, BM’den Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki yatılı okula düzenlediği saldırının kınanmasını talep etti
Rusya, BM’den Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki yatılı okula düzenlediği saldırının kınanmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Moskalkova, BM, AGİT/ODIHR ve Avrupa Konseyi'ne Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Sudja'daki yatılı okula düzenlediği füze... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T19:20+0300
2025-02-02T19:20+0300
2025-02-02T19:48+0300
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avrupa konseyi
tatyana moskalkova
saldırı
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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’ne (ODIHR) ve Avrupa Konseyi'ne Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'nde yer alan Sudja kentindeki yatılı okula düzenlediği füze saldırısının kınanması talebiyle başvurdu.Moskalkova'nın Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukraynalı Naziler, Kursk Bölgesi’ndeki Sudja’da kanlı bir provokasyon düzenledi. İşgalcilerin yasadışı yollarla ele geçirdikleri Rus vatandaşlarını (kadınlar, yaşlılar, hastalar) tuttuğu yatılı okula füze saldırısı yapıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne, BM İnsan Hakları Komitesi Başkanı’na, AGİT/ODIHR Direktörü'ne, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne ev ayrıca Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’ne başvurarak, Kiev rejimi tarafından insanlığa karşı işlenen suçun kınanmasını talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.Füzelerin Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev’in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi’nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Ukrayna ordusunun Sudja’daki yatılı okula düzenlediği saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/zaharova-ukrayna-ordusunun-kursktaki-yatili-okula-duzenledigi-saldiri-teror-eylemi-1093284811.html
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rusya, agit, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), bm, birleşmiş milletler (bm), avrupa konseyi, tatyana moskalkova, saldırı, kınama, başvuru, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kursk, kiev, ukrayna
rusya, agit, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), bm, birleşmiş milletler (bm), avrupa konseyi, tatyana moskalkova, saldırı, kınama, başvuru, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kursk, kiev, ukrayna
Rusya, BM’den Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki yatılı okula düzenlediği saldırının kınanmasını talep etti
19:20 02.02.2025 (güncellendi: 19:48 02.02.2025)
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Moskalkova, BM, AGİT/ODIHR ve Avrupa Konseyi'ne Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Sudja'daki yatılı okula düzenlediği füze saldırısının kınanması talebiyle başvurdu.
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’ne (ODIHR) ve Avrupa Konseyi'ne Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'nde yer alan Sudja kentindeki yatılı okula düzenlediği füze saldırısının kınanması talebiyle başvurdu.
Moskalkova'nın Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukraynalı Naziler, Kursk Bölgesi’ndeki Sudja’da kanlı bir provokasyon düzenledi. İşgalcilerin yasadışı yollarla ele geçirdikleri Rus vatandaşlarını (kadınlar, yaşlılar, hastalar) tuttuğu yatılı okula füze saldırısı yapıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne, BM İnsan Hakları Komitesi Başkanı’na, AGİT/ODIHR Direktörü'ne, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne ev ayrıca Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’ne başvurarak, Kiev rejimi tarafından insanlığa karşı işlenen suçun kınanmasını talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
Füzelerin Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’nden ateşlendiğini belirten bakanlık, Kiev’in bu yeni savaş suçuyla Kursk Bölgesi’nin Russkoye Poreçnoye köyünde gerçekleştirdiği vahşeti saklama çabası içinde olduğunun altını çizmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Ukrayna ordusunun Sudja’daki yatılı okula düzenlediği saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirmişti.