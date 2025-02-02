Özel askeri harekat devam ediyor: Ukrayna 1230 asker daha kaybetti
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus ordusu askeri
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu zayıflatmak için sürdürülen özel askeri harekatta son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre harekatın son 24 saatinde yürütülen faaliyetlerde toplam 1230 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
'Zapad' (Batı) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirip Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yerleşimlerde varlığını sürdüren Ukraynalı güçlerin personel ve teçhizatına büyük darbe vurdu. Ukrayna ordusu 295 askerinin yanı sıra 3 zırhlı araç, 4 topçu silahı, 3 mühimmat deposu ile 2 elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.
'Yug' (Güney) askeri grubu, daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirerek 200 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri vururken düşman 20 askerini kaybetti.
'Tsentr' (Merekz) askeri grubu, taarruz faaliyetlerine devam ederek Donetsk Halk CUmhuriyeti'nin (DHC) çeşitli yerleşimlerinde 515 düşman askerini etkisizleştirdi.
'Vostok' (Doğu) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinlerine ilerlemeyi sürdürdü. DHC'nin farklı bölgelerindeki faaliyetler sonucunda 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü.
'Dinyeper' askeri grubu, Herson Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında 60 düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma sistemleri, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 44 İHA'yı imha etti.
'Zapad' (Batı) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirip Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yerleşimlerde varlığını sürdüren Ukraynalı güçlerin personel ve teçhizatına büyük darbe vurdu. Ukrayna ordusu 295 askerinin yanı sıra 3 zırhlı araç, 4 topçu silahı, 3 mühimmat deposu ile 2 elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.
'Yug' (Güney) askeri grubu, daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirerek 200 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri vururken düşman 20 askerini kaybetti.
'Tsentr' (Merekz) askeri grubu, taarruz faaliyetlerine devam ederek Donetsk Halk CUmhuriyeti'nin (DHC) çeşitli yerleşimlerinde 515 düşman askerini etkisizleştirdi.
'Vostok' (Doğu) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinlerine ilerlemeyi sürdürdü. DHC'nin farklı bölgelerindeki faaliyetler sonucunda 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü.
'Dinyeper' askeri grubu, Herson Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında 60 düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma sistemleri, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 44 İHA'yı imha etti.