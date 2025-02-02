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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ozel-askeri-harekat-devam-ediyor-ukrayna-1230-asker-daha-kaybetti-1093279634.html
Özel askeri harekat devam ediyor: Ukrayna 1230 asker daha kaybetti
Özel askeri harekat devam ediyor: Ukrayna 1230 asker daha kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu zayıflatmak için sürdürülen özel askeri harekatta son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T13:40+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
batı
doğu
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
rusya savunma bakanlığı
himars
insansız hava aracı (iha)
özel askeri harekat
rus ordusu
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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre harekatın son 24 saatinde yürütülen faaliyetlerde toplam 1230 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.'Zapad' (Batı) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirip Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yerleşimlerde varlığını sürdüren Ukraynalı güçlerin personel ve teçhizatına büyük darbe vurdu. Ukrayna ordusu 295 askerinin yanı sıra 3 zırhlı araç, 4 topçu silahı, 3 mühimmat deposu ile 2 elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.'Yug' (Güney) askeri grubu, daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirerek 200 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri vururken düşman 20 askerini kaybetti.'Tsentr' (Merekz) askeri grubu, taarruz faaliyetlerine devam ederek Donetsk Halk CUmhuriyeti'nin (DHC) çeşitli yerleşimlerinde 515 düşman askerini etkisizleştirdi.'Vostok' (Doğu) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinlerine ilerlemeyi sürdürdü. DHC'nin farklı bölgelerindeki faaliyetler sonucunda 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü.'Dinyeper' askeri grubu, Herson Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında 60 düşman askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma sistemleri, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 44 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/musk-abdnin-odeme-sistemine-erisim-elde-etti-devletin-harcamalarini-izleyebilecek-1093278590.html
ukrayna
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doğu
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ukrayna, batı, doğu, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya savunma bakanlığı, himars, insansız hava aracı (iha), özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna, batı, doğu, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya savunma bakanlığı, himars, insansız hava aracı (iha), özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Özel askeri harekat devam ediyor: Ukrayna 1230 asker daha kaybetti

13:40 02.02.2025
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu zayıflatmak için sürdürülen özel askeri harekatta son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre harekatın son 24 saatinde yürütülen faaliyetlerde toplam 1230 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.

'Zapad' (Batı) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirip Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yerleşimlerde varlığını sürdüren Ukraynalı güçlerin personel ve teçhizatına büyük darbe vurdu. Ukrayna ordusu 295 askerinin yanı sıra 3 zırhlı araç, 4 topçu silahı, 3 mühimmat deposu ile 2 elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.

'Yug' (Güney) askeri grubu, daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirerek 200 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.

'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri vururken düşman 20 askerini kaybetti.

'Tsentr' (Merekz) askeri grubu, taarruz faaliyetlerine devam ederek Donetsk Halk CUmhuriyeti'nin (DHC) çeşitli yerleşimlerinde 515 düşman askerini etkisizleştirdi.

'Vostok' (Doğu) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinlerine ilerlemeyi sürdürdü. DHC'nin farklı bölgelerindeki faaliyetler sonucunda 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü.

'Dinyeper' askeri grubu, Herson Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında 60 düşman askerini etkisiz hale getirdi.

Rus hava savunma sistemleri, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 44 İHA'yı imha etti.
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