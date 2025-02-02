https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ozel-askeri-harekat-devam-ediyor-ukrayna-1230-asker-daha-kaybetti-1093279634.html

Özel askeri harekat devam ediyor: Ukrayna 1230 asker daha kaybetti

Özel askeri harekat devam ediyor: Ukrayna 1230 asker daha kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu zayıflatmak için sürdürülen özel askeri harekatta son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T13:40+0300

2025-02-02T13:40+0300

2025-02-02T13:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

batı

doğu

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

rusya savunma bakanlığı

himars

insansız hava aracı (iha)

özel askeri harekat

rus ordusu

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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre harekatın son 24 saatinde yürütülen faaliyetlerde toplam 1230 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.'Zapad' (Batı) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirip Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) yerleşimlerde varlığını sürdüren Ukraynalı güçlerin personel ve teçhizatına büyük darbe vurdu. Ukrayna ordusu 295 askerinin yanı sıra 3 zırhlı araç, 4 topçu silahı, 3 mühimmat deposu ile 2 elektronik harp istasyonundan mahrum kaldı.'Yug' (Güney) askeri grubu, daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirerek 200 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri vururken düşman 20 askerini kaybetti.'Tsentr' (Merekz) askeri grubu, taarruz faaliyetlerine devam ederek Donetsk Halk CUmhuriyeti'nin (DHC) çeşitli yerleşimlerinde 515 düşman askerini etkisizleştirdi.'Vostok' (Doğu) askeri grubu, düşmanın savunma hattının derinlerine ilerlemeyi sürdürdü. DHC'nin farklı bölgelerindeki faaliyetler sonucunda 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü.'Dinyeper' askeri grubu, Herson Bölgesi'ndeki silahlı faaliyetler sırasında 60 düşman askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma sistemleri, 1 ABD yapımı HIMARS roketi ile 44 İHA'yı imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/musk-abdnin-odeme-sistemine-erisim-elde-etti-devletin-harcamalarini-izleyebilecek-1093278590.html

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doğu

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ukrayna, batı, doğu, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya savunma bakanlığı, himars, insansız hava aracı (iha), özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)