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Prof. Dr. Naci Görür: Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum
Prof. Dr. Naci Görür: Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisi adına yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulunarak bunları yapan kişilerin bulunması ve adalete teslim edilmeleri... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Görür, Kayseri'de kendisi adına yapılan afişlerden sonra bu kez adına yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulundu. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, aşağıdaki terbiyesiz ve sorumsuz kişi veya kişiler benim böyle bir uyarı yaptığımı yayıyorlarmış. Takipçilerimin böyle bir şeye zaten inanmayacakları kesindir. Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.Prof. Dr. Görür itibar edilmemesi gereken paylaşımlarda kullanılan ifadeleri de paylaştı. Söz konusu ifadelerse şöyle:Görür, daha önce Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıklamış ve "Bu sözler benim değil" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/prof-dr-naci-gorurden-aciklama-bu-sozler-benim-degil-1093148959.html
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naci görür, ege depremler, santorini adası, ege denizi depremleri, ege deprem
naci görür, ege depremler, santorini adası, ege denizi depremleri, ege deprem

Prof. Dr. Naci Görür: Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum

19:27 02.02.2025 (güncellendi: 19:33 02.02.2025)
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© İHA
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisi adına yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulunarak bunları yapan kişilerin bulunması ve adalete teslim edilmeleri için sosyal medya hesabından yardım istedi.
Prof. Dr. Görür, Kayseri'de kendisi adına yapılan afişlerden sonra bu kez adına yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulundu.
Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, aşağıdaki terbiyesiz ve sorumsuz kişi veya kişiler benim böyle bir uyarı yaptığımı yayıyorlarmış. Takipçilerimin böyle bir şeye zaten inanmayacakları kesindir. Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Görür itibar edilmemesi gereken paylaşımlarda kullanılan ifadeleri de paylaştı. Söz konusu ifadelerse şöyle:

"Arkadaşlar bu not çok önemli yer birincisi Naci görür an itibari ile iç işleri bakanlığına yaptığı 72 saatlik sarı kodlu deprem uyarı yapmıştır ve an itibari ile 72 saat boyunca telsizleriniz çantalarını ve en önemlisi irtibatlarımız kesintisiz olsun ailelerimiz ve sizler dikkatli olunması yolunda ve tedbir alınması noktasında bilgi verilmektedir."

Görür, daha önce Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıklamış ve "Bu sözler benim değil" demişti.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'
29 Ocak, 01:55
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