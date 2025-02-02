https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/prof-dr-naci-gorur-bunlarin-belirlenip-adalete-teslim-edilmeleri-icin-yardiminizi-rica-ediyorum-1093286334.html

Prof. Dr. Naci Görür: Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum

Prof. Dr. Naci Görür: Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisi adına yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulunarak bunları yapan kişilerin bulunması ve adalete teslim edilmeleri... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T19:27+0300

2025-02-02T19:27+0300

2025-02-02T19:33+0300

türkiye

deprem

naci görür

açıklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088902604_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_964d72fdebe7ac0e5f4ff65a13563adf.jpg

Prof. Dr. Görür, Kayseri'de kendisi adına yapılan afişlerden sonra bu kez adına yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulundu. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, aşağıdaki terbiyesiz ve sorumsuz kişi veya kişiler benim böyle bir uyarı yaptığımı yayıyorlarmış. Takipçilerimin böyle bir şeye zaten inanmayacakları kesindir. Bunların belirlenip adalete teslim edilmeleri için yardımınızı rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.Prof. Dr. Görür itibar edilmemesi gereken paylaşımlarda kullanılan ifadeleri de paylaştı. Söz konusu ifadelerse şöyle:Görür, daha önce Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıklamış ve "Bu sözler benim değil" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/prof-dr-naci-gorurden-aciklama-bu-sozler-benim-degil-1093148959.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, ege depremler, santorini adası, ege denizi depremleri, ege deprem