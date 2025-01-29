https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/prof-dr-naci-gorurden-aciklama-bu-sozler-benim-degil-1093148959.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'

Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kayseri depremiyle ilgili kendisine ait gibi paylaşılan ifadelerle ilgili "Bu sözler benim değil" açıklaması yaparak yasal... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T01:55+0300

2025-01-29T01:55+0300

2025-01-29T02:33+0300

türkiye

naci görür

kayseri

türkiye

deprem

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Prof. Dr. Görür, Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.Sosyal medyadan açıklama yapan Görür, açıklamanın beton firmasının reklamı olduğunu belirtti. Yapılanın kanunsuz ve etik dışı olduğunu vurgulayan Görür şu ifadeleri kullandı:Söz konusu reklam panosunda tırnak içinde "Kayseri'de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir" ve "Kayseri'de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır" cümlelerinin yanında Prof. Dr. Celal Şengör ile Naci Görür'ün fotoğrafları yer alırken "Kayseri'de son büyük deprem 1917 yılında gerçekleşmiştir" yazısı yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/prof-dr-naci-gorurden-kritik-deprem-uyarisi-sizi-yoneten-insanlardan-deprem-direncli-kentleri-talep-1093060864.html

türkiye

kayseri

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