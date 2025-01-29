https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/prof-dr-naci-gorurden-aciklama-bu-sozler-benim-degil-1093148959.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'
Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kayseri depremiyle ilgili kendisine ait gibi paylaşılan ifadelerle ilgili "Bu sözler benim değil" açıklaması yaparak yasal... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T01:55+0300
2025-01-29T01:55+0300
2025-01-29T02:33+0300
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Prof. Dr. Görür, Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.Sosyal medyadan açıklama yapan Görür, açıklamanın beton firmasının reklamı olduğunu belirtti. Yapılanın kanunsuz ve etik dışı olduğunu vurgulayan Görür şu ifadeleri kullandı:Söz konusu reklam panosunda tırnak içinde "Kayseri'de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir" ve "Kayseri'de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır" cümlelerinin yanında Prof. Dr. Celal Şengör ile Naci Görür'ün fotoğrafları yer alırken "Kayseri'de son büyük deprem 1917 yılında gerçekleşmiştir" yazısı yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/prof-dr-naci-gorurden-kritik-deprem-uyarisi-sizi-yoneten-insanlardan-deprem-direncli-kentleri-talep-1093060864.html
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naci görür istanbul depremi, naci görür kayseri, naci görür deprem, naci görür açıklama
naci görür istanbul depremi, naci görür kayseri, naci görür deprem, naci görür açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'
01:55 29.01.2025 (güncellendi: 02:33 29.01.2025)
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kayseri depremiyle ilgili kendisine ait gibi paylaşılan ifadelerle ilgili "Bu sözler benim değil" açıklaması yaparak yasal yollara başvuracağını belirtti.
Prof. Dr. Görür, Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Görür, açıklamanın beton firmasının reklamı olduğunu belirtti. Yapılanın kanunsuz ve etik dışı olduğunu vurgulayan Görür şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara baş vuracağım, sevgiyle
Söz konusu reklam panosunda tırnak içinde "Kayseri'de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir" ve "Kayseri'de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır" cümlelerinin yanında Prof. Dr. Celal Şengör ile Naci Görür'ün fotoğrafları yer alırken "Kayseri'de son büyük deprem 1917 yılında gerçekleşmiştir" yazısı yer alıyor.