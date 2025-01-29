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Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'
Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kayseri depremiyle ilgili kendisine ait gibi paylaşılan ifadelerle ilgili "Bu sözler benim değil" açıklaması yaparak yasal... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Görür, Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.Sosyal medyadan açıklama yapan Görür, açıklamanın beton firmasının reklamı olduğunu belirtti. Yapılanın kanunsuz ve etik dışı olduğunu vurgulayan Görür şu ifadeleri kullandı:Söz konusu reklam panosunda tırnak içinde "Kayseri'de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir" ve "Kayseri'de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır" cümlelerinin yanında Prof. Dr. Celal Şengör ile Naci Görür'ün fotoğrafları yer alırken "Kayseri'de son büyük deprem 1917 yılında gerçekleşmiştir" yazısı yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/prof-dr-naci-gorurden-kritik-deprem-uyarisi-sizi-yoneten-insanlardan-deprem-direncli-kentleri-talep-1093060864.html
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naci görür istanbul depremi, naci görür kayseri, naci görür deprem, naci görür açıklama
naci görür istanbul depremi, naci görür kayseri, naci görür deprem, naci görür açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması: 'Bu sözler benim değil'

01:55 29.01.2025 (güncellendi: 02:33 29.01.2025)
© AA / Mahmut Serdar AlakuşProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kayseri depremiyle ilgili kendisine ait gibi paylaşılan ifadelerle ilgili "Bu sözler benim değil" açıklaması yaparak yasal yollara başvuracağını belirtti.
Prof. Dr. Görür, Kayseri'deki bir reklam panosunda kentte deprem olmayacağı yönünde kanı oluşturan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Görür, açıklamanın beton firmasının reklamı olduğunu belirtti. Yapılanın kanunsuz ve etik dışı olduğunu vurgulayan Görür şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara baş vuracağım, sevgiyle

Söz konusu reklam panosunda tırnak içinde "Kayseri'de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir" ve "Kayseri'de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır" cümlelerinin yanında Prof. Dr. Celal Şengör ile Naci Görür'ün fotoğrafları yer alırken "Kayseri'de son büyük deprem 1917 yılında gerçekleşmiştir" yazısı yer alıyor.
© Fotoğraf : Sosyal medyaProf. Dr. Naci Görür'den "Bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil" açıklaması geldi
Prof. Dr. Naci Görür'den Bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil açıklaması geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
Prof. Dr. Naci Görür'den "Bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil" açıklaması geldi
© Fotoğraf : Sosyal medya
Naci Görür deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: 'Sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin'
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