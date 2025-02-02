https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/prof-dr-naci-gorur-bolge-halkini-uyardi-dikkatli-olunmasini-oneriyorum-1093283551.html
Prof. Dr. Naci Görür bölge halkını uyardı: 'Dikkatli olunmasını öneriyorum'
Prof. Dr. Naci Görür bölge halkını uyardı: 'Dikkatli olunmasını öneriyorum'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda dünden bu yana artış gösteren depremlerle ilgili uyarıda... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T15:53+0300
2025-02-02T15:53+0300
2025-02-02T15:53+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi
naci görür
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Prof. Dr. Naci Görür, Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda artan depremler nedeniyle Ege kıyılarında oturanları uyardı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede depremlerin sıklaşarak devam ettiğine dikkat çekerek “Bugün de depremlerin artması üzerine Ege kıyılarımızda, söz konusu bölgeye yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı. Görür, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunarak paylaşımını “Sevgiyle” diyerek sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/muglada-47-buyuklugunde-deprem-1093276785.html
türkiye
ege denizi
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi, naci görür
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi, naci görür
Prof. Dr. Naci Görür bölge halkını uyardı: 'Dikkatli olunmasını öneriyorum'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda dünden bu yana artış gösteren depremlerle ilgili uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, bölgede depremlerin sıklaşarak devam ettiğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Naci Görür, Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda artan depremler nedeniyle Ege kıyılarında oturanları uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede depremlerin sıklaşarak devam ettiğine dikkat çekerek “Bugün de depremlerin artması üzerine Ege kıyılarımızda, söz konusu bölgeye yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı. Görür, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunarak paylaşımını “Sevgiyle” diyerek sonlandırdı.