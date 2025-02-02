https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/muglada-47-buyuklugunde-deprem-1093276785.html

Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T11:04+0300

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türkiye

muğla

afad

bodrum

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla açıklarına yakın Aniye Adası'nda saat 10:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin Muğla, Bodrum'dan 171.26 km kilometre açıklarında Yunanistan'a ait Aniye Adası (İos) yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.AFAD, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek Bodrum'un Turgutrei̇s, Gümüşlük, Karatoprak, Akyarlar ve Peksimet yerleşim alanlarına yaklaşık 170 km uzaklıkta olduğunu ifade etti.

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