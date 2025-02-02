https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/muglada-47-buyuklugunde-deprem-1093276785.html
Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T11:04+0300
2025-02-02T11:04+0300
2025-02-02T11:37+0300
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muğla
afad
bodrum
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla açıklarına yakın Aniye Adası'nda saat 10:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin Muğla, Bodrum'dan 171.26 km kilometre açıklarında Yunanistan'a ait Aniye Adası (İos) yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.AFAD, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek Bodrum'un Turgutrei̇s, Gümüşlük, Karatoprak, Akyarlar ve Peksimet yerleşim alanlarına yaklaşık 170 km uzaklıkta olduğunu ifade etti.
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muğla, afad, bodrum, deprem
muğla, afad, bodrum, deprem
Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
11:04 02.02.2025 (güncellendi: 11:37 02.02.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla açıklarına yakın Aniye Adası'nda saat 10:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin Muğla, Bodrum'dan 171.26 km kilometre açıklarında Yunanistan'a ait Aniye Adası (İos) yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.
AFAD, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek Bodrum'un Turgutrei̇s, Gümüşlük, Karatoprak, Akyarlar ve Peksimet yerleşim alanlarına yaklaşık 170 km uzaklıkta olduğunu ifade etti.