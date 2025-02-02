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Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla açıklarına yakın Aniye Adası'nda saat 10:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin Muğla, Bodrum'dan 171.26 km kilometre açıklarında Yunanistan'a ait Aniye Adası (İos) yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.AFAD, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek Bodrum'un Turgutrei̇s, Gümüşlük, Karatoprak, Akyarlar ve Peksimet yerleşim alanlarına yaklaşık 170 km uzaklıkta olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yeni-sistem-yarin-basliyor-yapay-zeka-tum-turkiyeyi-tarayacak-depremde-ilk-yikilan-binalar-1093238565.html
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muğla, afad, bodrum, deprem
muğla, afad, bodrum, deprem

Ege Sallandı: Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

11:04 02.02.2025 (güncellendi: 11:37 02.02.2025)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla açıklarına yakın Aniye Adası'nda saat 10:22'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin Muğla, Bodrum'dan 171.26 km kilometre açıklarında Yunanistan'a ait Aniye Adası (İos) yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.
AFAD, depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek Bodrum'un Turgutrei̇s, Gümüşlük, Karatoprak, Akyarlar ve Peksimet yerleşim alanlarına yaklaşık 170 km uzaklıkta olduğunu ifade etti.
Yeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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