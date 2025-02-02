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Ogün Altıparmak hayatını kaybetti
Ogün Altıparmak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T13:31+0300
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spor
fenerbahçe
ogün altıparmak
teknik direktör
türkiye a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.30'daki törenin ardından Ogün Altıparmak'ın cenazesinin, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.
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fenerbahçe, ogün altıparmak, teknik direktör, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
fenerbahçe, ogün altıparmak, teknik direktör, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı

Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

13:31 02.02.2025
© Fotoğraf : Fenerbahçe sosyal medyaOgün Altıparmak hayatını kaybetti
Ogün Altıparmak hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Fotoğraf : Fenerbahçe sosyal medya
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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.30'daki törenin ardından Ogün Altıparmak'ın cenazesinin, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.
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