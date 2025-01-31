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Yeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak?
Yeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde binaların deprem risk analizini yapay zeka ile belirleyen yeni sistem 1 Şubat’ta devreye giriyor. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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marmara bölgesi
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi, ‘Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi’ adını verdikleri projeyi tanıttı.Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen toplantıda, 81 ilde uygulanacak yeni sistemin 1 Şubat itibarıyla devreye gireceği açıklandı.Sistemin temel amacı, vatandaşların yaşadıkları binaların deprem risk durumunu kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlamak.Marmara Bölgesi i̇çin kritik uyarıToplantıda konuşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, özellikle Marmara Bölgesi’nin deprem riski açısından büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı.4 yılda geliştirildi, 100’den fazla uzman çalıştıProje, 4 yıl süren detaylı bir araştırmanın ardından geliştirildi.📌 Van, Elazığ, İzmir ve 6 Şubat depremlerinde sahada hasar tespit çalışmaları yapıldı.📌 100’den fazla inşaat mühendisi ve akademisyen algoritmanın oluşturulmasına katkı sağladı.📌 Teknik bilgi gerektirmeyen, herkesin kolayca kullanabileceği bir sistem oluşturuldu.Sistem nasıl çalışıyor?Vatandaşlar, sisteme oturdukları binanın adresini girerek risk analizini başlatabilecek.Yapay zeka, şu verileri analiz edecek:✔️ Bina yaşı✔️ Kat sayısı✔️ Kullanılan yapı malzemeleri✔️ Zemin özellikleri✔️ Bölgedeki aktif fay hatları✔️ Sismik hareketlilik durumu✔️ Zemin sıvılaşma riskiBu veriler ışığında bina için bir risk skoru oluşturulacak ve kullanıcıya detaylı bir değerlendirme raporu sunulacak.24 dakikada detaylı raporSistemin en büyük avantajlarından biri 24 dakika içinde ön değerlendirme raporu sunabilmesi.📌 Bina sahipleri ve yöneticileri, risk durumunu öğrenerek gerekli önlemleri alabilecek.📌 Deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar tespit edilecek.📌 Yanıltıcı bilgilerin önüne geçmek için uzman ekipler 7/24 denetim yapacak.Sistem sürekli güncellenecekSerkan Işık, sistemin sürekli geliştirileceğini ve en güncel verilerle destekleneceğini belirtti.Türkiye depreme daha hazırlıklı olacak1 Şubat’ta kullanıma açılacak olan ‘Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi’, Türkiye genelinde binaların deprem güvenliğiyle ilgili önemli bir adım olacak.Bu sistem sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları yapının deprem karşısındaki dayanıklılığını bilimsel verilere dayalı olarak öğrenebilecek ve önlem alabilecek.
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Yeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak?

12:50 31.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak?
Yeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Türkiye genelinde binaların deprem risk analizini yapay zeka ile belirleyen yeni sistem 1 Şubat’ta devreye giriyor. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından geliştirilen sistemle vatandaşlar, oturdukları binanın deprem riskini 24 dakika içinde öğrenebilecek. İşte detaylar…
Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi, ‘Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi’ adını verdikleri projeyi tanıttı.
Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen toplantıda, 81 ilde uygulanacak yeni sistemin 1 Şubat itibarıyla devreye gireceği açıklandı.
Sistemin temel amacı, vatandaşların yaşadıkları binaların deprem risk durumunu kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlamak.

Marmara Bölgesi i̇çin kritik uyarı

Toplantıda konuşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, özellikle Marmara Bölgesi’nin deprem riski açısından büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı.
"Türkiye nüfusunun yüzde 30'u Marmara Bölgesi'nde yaşıyor. Bu bölgede sayısız fay hattı bulunuyor ve bilim insanları Büyük Marmara Depremi’nin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Türkiye’nin sanayi gelirinin yüzde 50’si burada kazanılıyor. 6 Şubat depremlerinden ders alarak bilim ve teknolojiyle çözümler üretmek zorundayız."

4 yılda geliştirildi, 100’den fazla uzman çalıştı

Proje, 4 yıl süren detaylı bir araştırmanın ardından geliştirildi.
📌 Van, Elazığ, İzmir ve 6 Şubat depremlerinde sahada hasar tespit çalışmaları yapıldı.
📌 100’den fazla inşaat mühendisi ve akademisyen algoritmanın oluşturulmasına katkı sağladı.
📌 Teknik bilgi gerektirmeyen, herkesin kolayca kullanabileceği bir sistem oluşturuldu.

Sistem nasıl çalışıyor?

Vatandaşlar, sisteme oturdukları binanın adresini girerek risk analizini başlatabilecek.
Yapay zeka, şu verileri analiz edecek:
✔️ Bina yaşı
✔️ Kat sayısı
✔️ Kullanılan yapı malzemeleri
✔️ Zemin özellikleri
✔️ Bölgedeki aktif fay hatları
✔️ Sismik hareketlilik durumu
✔️ Zemin sıvılaşma riski
Bu veriler ışığında bina için bir risk skoru oluşturulacak ve kullanıcıya detaylı bir değerlendirme raporu sunulacak.

24 dakikada detaylı rapor

Sistemin en büyük avantajlarından biri 24 dakika içinde ön değerlendirme raporu sunabilmesi.
📌 Bina sahipleri ve yöneticileri, risk durumunu öğrenerek gerekli önlemleri alabilecek.
📌 Deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar tespit edilecek.
📌 Yanıltıcı bilgilerin önüne geçmek için uzman ekipler 7/24 denetim yapacak.

Sistem sürekli güncellenecek

Serkan Işık, sistemin sürekli geliştirileceğini ve en güncel verilerle destekleneceğini belirtti.
"Yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek için uzman ekipler sürekli denetimde olacak. Deprem riski belirlenirken bilimsel kriterlerden sapılmayacak."

Türkiye depreme daha hazırlıklı olacak

1 Şubat’ta kullanıma açılacak olan ‘Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi’, Türkiye genelinde binaların deprem güvenliğiyle ilgili önemli bir adım olacak.
Bu sistem sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları yapının deprem karşısındaki dayanıklılığını bilimsel verilere dayalı olarak öğrenebilecek ve önlem alabilecek.
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