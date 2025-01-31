https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yeni-sistem-yarin-basliyor-yapay-zeka-tum-turkiyeyi-tarayacak-depremde-ilk-yikilan-binalar-1093238565.html

Yeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak?

Yeni sistem yarın başlıyor: Yapay zeka tüm Türkiye'yi tarayacak, depremde ilk yıkılan binalar hangileri olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde binaların deprem risk analizini yapay zeka ile belirleyen yeni sistem 1 Şubat’ta devreye giriyor. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T12:50+0300

2025-01-31T12:50+0300

2025-01-31T12:50+0300

türkiye

yapı denetim

bursa

marmara bölgesi

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yapay zeka

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Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi, ‘Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi’ adını verdikleri projeyi tanıttı.Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen toplantıda, 81 ilde uygulanacak yeni sistemin 1 Şubat itibarıyla devreye gireceği açıklandı.Sistemin temel amacı, vatandaşların yaşadıkları binaların deprem risk durumunu kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlamak.Marmara Bölgesi i̇çin kritik uyarıToplantıda konuşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, özellikle Marmara Bölgesi’nin deprem riski açısından büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı.4 yılda geliştirildi, 100’den fazla uzman çalıştıProje, 4 yıl süren detaylı bir araştırmanın ardından geliştirildi.📌 Van, Elazığ, İzmir ve 6 Şubat depremlerinde sahada hasar tespit çalışmaları yapıldı.📌 100’den fazla inşaat mühendisi ve akademisyen algoritmanın oluşturulmasına katkı sağladı.📌 Teknik bilgi gerektirmeyen, herkesin kolayca kullanabileceği bir sistem oluşturuldu.Sistem nasıl çalışıyor?Vatandaşlar, sisteme oturdukları binanın adresini girerek risk analizini başlatabilecek.Yapay zeka, şu verileri analiz edecek:✔️ Bina yaşı✔️ Kat sayısı✔️ Kullanılan yapı malzemeleri✔️ Zemin özellikleri✔️ Bölgedeki aktif fay hatları✔️ Sismik hareketlilik durumu✔️ Zemin sıvılaşma riskiBu veriler ışığında bina için bir risk skoru oluşturulacak ve kullanıcıya detaylı bir değerlendirme raporu sunulacak.24 dakikada detaylı raporSistemin en büyük avantajlarından biri 24 dakika içinde ön değerlendirme raporu sunabilmesi.📌 Bina sahipleri ve yöneticileri, risk durumunu öğrenerek gerekli önlemleri alabilecek.📌 Deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar tespit edilecek.📌 Yanıltıcı bilgilerin önüne geçmek için uzman ekipler 7/24 denetim yapacak.Sistem sürekli güncellenecekSerkan Işık, sistemin sürekli geliştirileceğini ve en güncel verilerle destekleneceğini belirtti.Türkiye depreme daha hazırlıklı olacak1 Şubat’ta kullanıma açılacak olan ‘Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi’, Türkiye genelinde binaların deprem güvenliğiyle ilgili önemli bir adım olacak.Bu sistem sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları yapının deprem karşısındaki dayanıklılığını bilimsel verilere dayalı olarak öğrenebilecek ve önlem alabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tarihi-kavga-tum-tapulari-etkileyebilir-antalyada-6-milyar-dolarlik-arazi-icin-herkes-akrabaligini-1093237732.html

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