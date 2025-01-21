https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kuyumcu-soygununda-projeli-calisma-13-gozalti-5-tutuklama-1092917736.html
Kuyumcu soygununda 'projeli çalışma': 13 gözaltı, 5 tutuklama
Kuyumcu soygununda 'projeli çalışma': 13 gözaltı, 5 tutuklama
Sputnik Türkiye
Sakarya'da kuyumcu dükkanına yönelik soygunla ilgili yürütülen projeli çalışma ile zanlılar ve bağlantılı oldukları kişiler yakalandı. Gözaltına alınan 13... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T23:05+0300
2025-01-21T23:05+0300
2025-01-21T23:05+0300
türkiye
kuyumcu
sakarya
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053862318_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_10ae5892dc65bac996d65f1b3d004481.jpg
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin 'projeli çalışma' başlattı. Çalışma kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklandı. İki zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/esenyurttaki-tekel-bayi-saldirisi-savcilik-tarafindan-istenen-cezalar-aciklandi-1092914252.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053862318_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_fc1d6be4f147b25f19e73c5eb0e9cdab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuyumcu, sakarya, türkiye
kuyumcu, sakarya, türkiye
Kuyumcu soygununda 'projeli çalışma': 13 gözaltı, 5 tutuklama
Sakarya'da kuyumcu dükkanına yönelik soygunla ilgili yürütülen projeli çalışma ile zanlılar ve bağlantılı oldukları kişiler yakalandı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin 'projeli çalışma' başlattı.
Çalışma kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklandı. İki zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerinin ise gözaltı süresi uzatıldı.