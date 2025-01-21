https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kuyumcu-soygununda-projeli-calisma-13-gozalti-5-tutuklama-1092917736.html

Kuyumcu soygununda 'projeli çalışma': 13 gözaltı, 5 tutuklama

Kuyumcu soygununda 'projeli çalışma': 13 gözaltı, 5 tutuklama

Sputnik Türkiye

Sakarya'da kuyumcu dükkanına yönelik soygunla ilgili yürütülen projeli çalışma ile zanlılar ve bağlantılı oldukları kişiler yakalandı. Gözaltına alınan 13... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T23:05+0300

2025-01-21T23:05+0300

2025-01-21T23:05+0300

türkiye

kuyumcu

sakarya

türkiye

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Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin 'projeli çalışma' başlattı. Çalışma kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklandı. İki zanlıdan biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

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