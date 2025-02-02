https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/marti-tagin-kurucusu-oktemden-taksicilerin-alikoydugu-gence-dikkat-ceken-destek-1093282940.html

Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek

Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek

Sputnik Türkiye

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde Martı TAG sürücülerine yönelik tehdit ve saldırı olayları artıyor. Ankara'da yaşanan son olayda öğrenci olduğunu... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T15:35+0300

2025-02-02T15:35+0300

2025-02-02T15:34+0300

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oğuz alper öktem

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martı tag

taksici

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Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir diğer Martı sürücüsü genç ise yine müşteri kılığına giren taksiciler oldukları belirtilen kişilerce alıkonuldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yaşadığı stres ve endişe yüzünden okunan gencin sürekli 'özür dilediği' duyulurken saldırıyı düzenleyen kişinin ise "Erdem, Gülhan Sokağı'na gir önünü kes" dediği duyuldu. Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem, bugün saldırıya uğrayan gençle buluşarak şu açıklamayı yaptı:Martı TAG sürücüsüne zorla müdahaleSon dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ankarada-marti-tag-surucusu-alikonuldu-darbedildi-taksicilerden-sok-eden-tehdit-1093234156.html

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