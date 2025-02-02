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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/marti-tagin-kurucusu-oktemden-taksicilerin-alikoydugu-gence-dikkat-ceken-destek-1093282940.html
Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek
Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek
Sputnik Türkiye
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde Martı TAG sürücülerine yönelik tehdit ve saldırı olayları artıyor. Ankara'da yaşanan son olayda öğrenci olduğunu... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
oğuz alper öktem
ankara
istanbul
martı
martı tag
taksici
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Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir diğer Martı sürücüsü genç ise yine müşteri kılığına giren taksiciler oldukları belirtilen kişilerce alıkonuldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yaşadığı stres ve endişe yüzünden okunan gencin sürekli 'özür dilediği' duyulurken saldırıyı düzenleyen kişinin ise "Erdem, Gülhan Sokağı'na gir önünü kes" dediği duyuldu. Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem, bugün saldırıya uğrayan gençle buluşarak şu açıklamayı yaptı:Martı TAG sürücüsüne zorla müdahaleSon dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ankarada-marti-tag-surucusu-alikonuldu-darbedildi-taksicilerden-sok-eden-tehdit-1093234156.html
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oğuz alper öktem, ankara, istanbul, martı, martı tag, taksici
oğuz alper öktem, ankara, istanbul, martı, martı tag, taksici

Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek

15:35 02.02.2025
© Fotoğraf : Oğuz Alper Öktem sosyal medyaMartı TAG'in kurucusu Öktem'den, taksicilerin saldırdığı gence dikkat çeken destek
Martı TAG'in kurucusu Öktem'den, taksicilerin saldırdığı gence dikkat çeken destek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Fotoğraf : Oğuz Alper Öktem sosyal medya
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Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde Martı TAG sürücülerine yönelik tehdit ve saldırı olayları artıyor. Ankara'da yaşanan son olayda öğrenci olduğunu belirten 20 yaşındaki genç, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu. Oğuz Alper Öktem, genç sürücüyle buluşarak gencin genel merkezde işe başlayacağını duyurdu.
Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir diğer Martı sürücüsü genç ise yine müşteri kılığına giren taksiciler oldukları belirtilen kişilerce alıkonuldu.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yaşadığı stres ve endişe yüzünden okunan gencin sürekli 'özür dilediği' duyulurken saldırıyı düzenleyen kişinin ise "Erdem, Gülhan Sokağı'na gir önünü kes" dediği duyuldu.
Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem, bugün saldırıya uğrayan gençle buluşarak şu açıklamayı yaptı:
"Ankara’da saldırıya uğrayan Martı sürücüleri ile buluştum. Sonuna kadar arkalarındayız. Gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Güzel haber: Yunus kardeşim bizimle İstanbul’a geliyor. Kendisi artık Martı mühendislik departmanında çalışacak."

Martı TAG sürücüsüne zorla müdahale

Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.
📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.
📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.
📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
Martı sürücü darp - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
Ankara’da Martı TAG sürücüsü alıkonuldu, darbedildi: 4 taksici tutuklandı
31 Ocak, 11:27
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