https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/marti-tagin-kurucusu-oktemden-taksicilerin-alikoydugu-gence-dikkat-ceken-destek-1093282940.html
Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek
Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek
Sputnik Türkiye
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde Martı TAG sürücülerine yönelik tehdit ve saldırı olayları artıyor. Ankara'da yaşanan son olayda öğrenci olduğunu... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T15:35+0300
2025-02-02T15:35+0300
2025-02-02T15:34+0300
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oğuz alper öktem
ankara
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martı
martı tag
taksici
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Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir diğer Martı sürücüsü genç ise yine müşteri kılığına giren taksiciler oldukları belirtilen kişilerce alıkonuldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yaşadığı stres ve endişe yüzünden okunan gencin sürekli 'özür dilediği' duyulurken saldırıyı düzenleyen kişinin ise "Erdem, Gülhan Sokağı'na gir önünü kes" dediği duyuldu. Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem, bugün saldırıya uğrayan gençle buluşarak şu açıklamayı yaptı:Martı TAG sürücüsüne zorla müdahaleSon dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ankarada-marti-tag-surucusu-alikonuldu-darbedildi-taksicilerden-sok-eden-tehdit-1093234156.html
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oğuz alper öktem, ankara, istanbul, martı, martı tag, taksici
oğuz alper öktem, ankara, istanbul, martı, martı tag, taksici
Martı TAG'in kurucusu Öktem'den taksicilerin alıkoyduğu gence, dikkat çeken destek
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde Martı TAG sürücülerine yönelik tehdit ve saldırı olayları artıyor. Ankara'da yaşanan son olayda öğrenci olduğunu belirten 20 yaşındaki genç, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu. Oğuz Alper Öktem, genç sürücüyle buluşarak gencin genel merkezde işe başlayacağını duyurdu.
Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir diğer Martı sürücüsü genç ise yine müşteri kılığına giren taksiciler oldukları belirtilen kişilerce alıkonuldu.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yaşadığı stres ve endişe yüzünden okunan gencin sürekli 'özür dilediği' duyulurken saldırıyı düzenleyen kişinin ise "Erdem, Gülhan Sokağı'na gir önünü kes" dediği duyuldu.
Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem, bugün saldırıya uğrayan gençle buluşarak şu açıklamayı yaptı:
"Ankara’da saldırıya uğrayan Martı sürücüleri ile buluştum. Sonuna kadar arkalarındayız. Gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Güzel haber: Yunus kardeşim bizimle İstanbul’a geliyor. Kendisi artık Martı mühendislik departmanında çalışacak."
Martı TAG sürücüsüne zorla müdahale
Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.
📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.
📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.
📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.