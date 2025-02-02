https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/israilin-yeni-genelkurmay-baskani-eyal-zamir-oldu-1093274037.html

İsrail'in yeni genelkurmay başkanı Eyal Zamir oldu

İsrail'in yeni genelkurmay başkanı Eyal Zamir oldu

Sputnik Türkiye

İsrail'de 7 Ekim'deki "başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T09:22+0300

2025-02-02T09:22+0300

2025-02-02T09:22+0300

israil- filistin çatışması

herzi halevi

yisrael katz

israil

savunma bakanlığı

israil başbakanlık ofisi

eyal zamir

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirildi. 2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü.Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.Zamir, Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapmıştıİsrail basınının ismini açıklamadığı kaynağına göre 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapan Zamir'in, "Başbakana çok yakın olduğunu" öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/netanyahu-abdde-trump-ile-gorusecek-1093268567.html

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herzi halevi, yisrael katz, israil, savunma bakanlığı, israil başbakanlık ofisi, eyal zamir