https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/israilin-yeni-genelkurmay-baskani-eyal-zamir-oldu-1093274037.html
İsrail'in yeni genelkurmay başkanı Eyal Zamir oldu
İsrail'in yeni genelkurmay başkanı Eyal Zamir oldu
Sputnik Türkiye
İsrail'de 7 Ekim'deki "başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T09:22+0300
2025-02-02T09:22+0300
2025-02-02T09:22+0300
israil- filistin çatışması
herzi halevi
yisrael katz
israil
savunma bakanlığı
israil başbakanlık ofisi
eyal zamir
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirildi. 2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü.Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.Zamir, Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapmıştıİsrail basınının ismini açıklamadığı kaynağına göre 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapan Zamir'in, "Başbakana çok yakın olduğunu" öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/netanyahu-abdde-trump-ile-gorusecek-1093268567.html
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herzi halevi, yisrael katz, israil, savunma bakanlığı, israil başbakanlık ofisi, eyal zamir
herzi halevi, yisrael katz, israil, savunma bakanlığı, israil başbakanlık ofisi, eyal zamir
İsrail'in yeni genelkurmay başkanı Eyal Zamir oldu
İsrail'de 7 Ekim'deki "başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir getirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirildi. 2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü.
Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.
Zamir, Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapmıştı
İsrail basınının ismini açıklamadığı kaynağına göre 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapan Zamir'in, "Başbakana çok yakın olduğunu" öne sürdü.