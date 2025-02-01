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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/netanyahu-abdde-trump-ile-gorusecek-1093268567.html
Netanyahu ABD'de Trump ile görüşecek
Netanyahu ABD'de Trump ile görüşecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun ABD'de Trump ile bir araya geleceği ve görüşmede Gazze'deki durumun ele alınacağını açıkladı. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun pazar sabahı ABD'ye uçacağı ve göreve gelmesinden bu yana Başkan Donald Trump ile görüşen ilk yabancı lider olacağı belirtildi.Açıklamada, "Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere yarın sabah yola çıkacak. Başbakan, göreve gelmesinden bu yana ABD Başkanı Trump ile görüşen ilk devlet başkanı olacak. Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi, rehineler, İran direniş ekseninin tüm unsurları ve diğer kilit konuları ele alacak" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trump-ukrayna-konusunda-rusya-ile-ciddi-gorusmeler-yapiyoruz-1093256220.html
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benjamin netanyahu, israil, donald trump, gazze, israil başbakanlık ofisi, abd
benjamin netanyahu, israil, donald trump, gazze, israil başbakanlık ofisi, abd

Netanyahu ABD'de Trump ile görüşecek

21:40 01.02.2025
© AP Photo / Sebastian ScheinerTrump Netanyahu
Trump Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun ABD'de Trump ile bir araya geleceği ve görüşmede Gazze'deki durumun ele alınacağını açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun pazar sabahı ABD'ye uçacağı ve göreve gelmesinden bu yana Başkan Donald Trump ile görüşen ilk yabancı lider olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere yarın sabah yola çıkacak. Başbakan, göreve gelmesinden bu yana ABD Başkanı Trump ile görüşen ilk devlet başkanı olacak. Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi, rehineler, İran direniş ekseninin tüm unsurları ve diğer kilit konuları ele alacak" ifadelerine yer verildi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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Trump: Ukrayna konusunda Rusya ile ciddi görüşmeler yapıyoruz
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