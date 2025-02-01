https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/netanyahu-abdde-trump-ile-gorusecek-1093268567.html

Netanyahu ABD'de Trump ile görüşecek

Netanyahu ABD'de Trump ile görüşecek

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun ABD'de Trump ile bir araya geleceği ve görüşmede Gazze'deki durumun ele alınacağını açıkladı. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T21:40+0300

2025-02-01T21:40+0300

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dünya

benjamin netanyahu

israil

donald trump

gazze

israil başbakanlık ofisi

abd

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun pazar sabahı ABD'ye uçacağı ve göreve gelmesinden bu yana Başkan Donald Trump ile görüşen ilk yabancı lider olacağı belirtildi.Açıklamada, "Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere yarın sabah yola çıkacak. Başbakan, göreve gelmesinden bu yana ABD Başkanı Trump ile görüşen ilk devlet başkanı olacak. Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi, rehineler, İran direniş ekseninin tüm unsurları ve diğer kilit konuları ele alacak" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trump-ukrayna-konusunda-rusya-ile-ciddi-gorusmeler-yapiyoruz-1093256220.html

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benjamin netanyahu, israil, donald trump, gazze, israil başbakanlık ofisi, abd