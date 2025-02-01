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SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
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Yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
Yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
Sputnik Türkiye
Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiğini açıkladı. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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fırat sarı
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Yenidoğan çetesinin ikinci lideri olduğu söylenen Dr. İlker Gönen'in tutuklu olduğu cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileğini keserek intihar ettiği belirtildi. İntiharın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldı.Yenidoğan bebeklere yanlış tedaviler uygulayarak ölümlerine yol açıp SGK'dan kazanç elde etmekle suçlanan kişiler hakkında dava açılmıştı. İddianamede İlker Gönen ve yenidoğan çetesinin lideri olarak tasvir edilen Fırat Sarı hakkında çeşitli suçlardan toplam 177 yıldan 582’i yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.Bu suçlar arasında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" suçları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-durusma--firat-sari-mahkeme-salonunda-bebek-katili-gormuyorum-1092623772.html
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türkiye, ilker gönen, fırat sarı, yenidoğan çetesi
türkiye, ilker gönen, fırat sarı, yenidoğan çetesi

Yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

21:08 01.02.2025 (güncellendi: 21:26 01.02.2025)
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA / Cemal Yurttaş
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Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiğini açıkladı.
Yenidoğan çetesinin ikinci lideri olduğu söylenen Dr. İlker Gönen'in tutuklu olduğu cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileğini keserek intihar ettiği belirtildi. İntiharın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yenidoğan bebeklere yanlış tedaviler uygulayarak ölümlerine yol açıp SGK'dan kazanç elde etmekle suçlanan kişiler hakkında dava açılmıştı. İddianamede İlker Gönen ve yenidoğan çetesinin lideri olarak tasvir edilen Fırat Sarı hakkında çeşitli suçlardan toplam 177 yıldan 582’i yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
Bu suçlar arasında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" suçları bulunuyor.
Yenidoğan çetesi çizim - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
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