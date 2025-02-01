https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/yenidogan-cetesi-davasi-sanigi-doktor-ilker-gonen-cezaevinde-intihar-etti-1093268228.html

Yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Sputnik Türkiye

Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiğini açıkladı. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T21:08+0300

2025-02-01T21:08+0300

2025-02-01T21:26+0300

türkiye

türkiye

ilker gönen

fırat sarı

yenidoğan çetesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089505693_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da8546013ce52043d0b872e52db07815.jpg

Yenidoğan çetesinin ikinci lideri olduğu söylenen Dr. İlker Gönen'in tutuklu olduğu cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileğini keserek intihar ettiği belirtildi. İntiharın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldı.Yenidoğan bebeklere yanlış tedaviler uygulayarak ölümlerine yol açıp SGK'dan kazanç elde etmekle suçlanan kişiler hakkında dava açılmıştı. İddianamede İlker Gönen ve yenidoğan çetesinin lideri olarak tasvir edilen Fırat Sarı hakkında çeşitli suçlardan toplam 177 yıldan 582’i yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.Bu suçlar arasında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" suçları bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-durusma--firat-sari-mahkeme-salonunda-bebek-katili-gormuyorum-1092623772.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ilker gönen, fırat sarı, yenidoğan çetesi