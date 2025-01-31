https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-telefonda-gorustu-suriyedeki-durum-ele-alindi-1093249769.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü: Suriye'deki durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü: Suriye'deki durum ele alındı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T18:30+0300

2025-01-31T18:30+0300

2025-01-31T18:30+0300

türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı. Suriye'deki durum ele alındıDışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı. Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı