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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü: Suriye'deki durum ele alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü: Suriye'deki durum ele alındı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı. Suriye'deki durum ele alındıDışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı. Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/fidan-abd-ile-sorunlu-oldugumuz-konularin-bazilari-turkiyenin-milli-guvenligine-muazzam-bir-tehdit-1093078596.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü: Suriye'deki durum ele alındı

18:30 31.01.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı.

Suriye'deki durum ele alındı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı. Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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