https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/fenerbahce-taraftarlarindan-ihrac-edilen-tegmenlere-destek-1093287120.html

Fenerbahçe taraftarlarından ihraç edilen teğmenlere destek

Fenerbahçe taraftarlarından ihraç edilen teğmenlere destek

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı lacivertli takımın tribünlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere destek sloganları atıldı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T20:29+0300

2025-02-02T20:29+0300

2025-02-02T20:34+0300

spor

fenerbahçe

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

teğmen

slogan

taraftar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093287200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a26a280d7c8d9969e79bdc94f69aa11e.jpg

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin tribünlerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yapıldı. Tezahürat maç başlayana kadar devam etti.30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.Teğmenler hakkında planlı disiplinsizlik gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/msb-karari-acikladi-5-tegmen-ihrac-edildi-1093247633.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe tribün slogan, fenerbahçe taraftar teğmenlere destek, fenerbahçe - rizespor maç kadrosu ,fb, fb rize, rizespor, ali sowe, fenerbahçe, çaykur rizespor, fenerbahçe rizespor, fener rize, fenerbahçe - rizespor maç, fb maçı, fb rize maçı, fenerbahçe çaykur rizespor, rizespor fenerbahçe, fenerbahçe vs rizespor, fenerbahçe rize maçı,