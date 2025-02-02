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Fenerbahçe taraftarlarından ihraç edilen teğmenlere destek
Fenerbahçe taraftarlarından ihraç edilen teğmenlere destek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı lacivertli takımın tribünlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere destek sloganları atıldı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin tribünlerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yapıldı. Tezahürat maç başlayana kadar devam etti.30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.Teğmenler hakkında planlı disiplinsizlik gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini duyurmuştu.
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Fenerbahçe taraftarlarından ihraç edilen teğmenlere destek

20:29 02.02.2025 (güncellendi: 20:34 02.02.2025)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaTrendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı lacivertli takımın tribünlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere destek sloganları atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin tribünlerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yapıldı. Tezahürat maç başlayana kadar devam etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.
Teğmenler hakkında planlı disiplinsizlik gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini duyurmuştu.
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi
31 Ocak, 17:24
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