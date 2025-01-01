https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bulgaristan-ve-romanya-abnin-vizesiz-seyahat-bolgesine-fiilen-dahil-oldu-1092235057.html
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Sputnik Türkiye
Bulgaristan ve Romanya, Schengen Bölgesi'ne tam üye olarak katıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla vatandaşlar artık Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşabilecek. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T11:01+0300
2025-01-01T11:01+0300
2025-01-01T11:01+0300
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Avrupa Birliği’nin (AB) serbest dolaşım alanı olan Schengen Bölgesi'ne 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya tam üye olarak katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları, Schengen’e dahil olmaları sayesinde artık kara, hava ve deniz yollarıyla Avrupa genelinde serbestçe seyahat edebilecek.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Schengen’in genişlemesinin Avrupa'nın bütünleşmesine katkı sağlayacağını ve iki ülkenin AB içindeki rolünü güçlendireceğini' belirtti.Avusturya’nın Vetosu Kaldırıldı2024 yılı boyunca Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen'e katılımı için çeşitli engellerle karşılaşıldı. Özellikle Avusturya’nın düzensiz göç endişeleri nedeniyle uyguladığı veto, Schengen'e katılım sürecini uzatmıştı. Ancak Aralık 2024'te bu engelin kaldırılmasıyla, iki ülke için sınır kontrolleri tamamen sona erdi.Schengen’e Son Katılan Ülkeler Hangileri Oldu?Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti. Avrupa’da serbest dolaşımın sembolü olan Schengen Bölgesi'ne, Bulgaristan ve Romanya’dan önce en son 2011 yılında Liechtenstein bu bölgeye katılmıştı. Avrupa’da 27 ülkenin bir parçası olduğu Schengen Bölgesi, ayrıca Norveç, İsviçre, İzlanda gibi AB üyesi olmayan ülkeleri de kapsayarak geniş bir serbest dolaşım ağı sunuyor.Schengen hangi ülkeleri kapsıyor?Schengen Bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/avusturyadan-romanya-ve-bulgaristanin-schengen-bolgesine-katilimina-onay-1091337712.html
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Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Bulgaristan ve Romanya, Schengen Bölgesi'ne tam üye olarak katıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla vatandaşlar artık Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşabilecek.
Avrupa Birliği’nin (AB) serbest dolaşım alanı olan Schengen Bölgesi'ne 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya tam üye olarak katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları, Schengen’e dahil olmaları sayesinde artık kara, hava ve deniz yollarıyla Avrupa genelinde serbestçe seyahat edebilecek.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Schengen’in genişlemesinin Avrupa'nın bütünleşmesine katkı sağlayacağını ve iki ülkenin AB içindeki rolünü güçlendireceğini' belirtti.
Avusturya’nın Vetosu Kaldırıldı
2024 yılı boyunca Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen'e katılımı için çeşitli engellerle karşılaşıldı. Özellikle Avusturya’nın düzensiz göç endişeleri nedeniyle uyguladığı veto, Schengen'e katılım sürecini uzatmıştı. Ancak Aralık 2024'te bu engelin kaldırılmasıyla, iki ülke için sınır kontrolleri tamamen sona erdi.
Schengen’e Son Katılan Ülkeler Hangileri Oldu?
Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti. Avrupa’da serbest dolaşımın sembolü olan Schengen Bölgesi'ne, Bulgaristan ve Romanya’dan önce en son 2011 yılında Liechtenstein bu bölgeye katılmıştı. Avrupa’da 27 ülkenin bir parçası olduğu Schengen Bölgesi, ayrıca Norveç, İsviçre, İzlanda gibi AB üyesi olmayan ülkeleri de kapsayarak geniş bir serbest dolaşım ağı sunuyor.
Schengen hangi ülkeleri kapsıyor?
Schengen Bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.