https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bulgaristan-ve-romanya-abnin-vizesiz-seyahat-bolgesine-fiilen-dahil-oldu-1092235057.html

Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu

Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu

Sputnik Türkiye

Bulgaristan ve Romanya, Schengen Bölgesi'ne tam üye olarak katıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla vatandaşlar artık Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşabilecek. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T11:01+0300

2025-01-01T11:01+0300

2025-01-01T11:01+0300

dünya

avrupa

romanya

bulgaristan

liechtenstein

schengen bölgesi

ab

avrupa birliği

schengen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/10/1071176386_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_70bbee0b675c5fc22711ea8899773f82.jpg

Avrupa Birliği’nin (AB) serbest dolaşım alanı olan Schengen Bölgesi'ne 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya tam üye olarak katıldı. Bulgaristan ve Romanya vatandaşları, Schengen’e dahil olmaları sayesinde artık kara, hava ve deniz yollarıyla Avrupa genelinde serbestçe seyahat edebilecek.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Schengen’in genişlemesinin Avrupa'nın bütünleşmesine katkı sağlayacağını ve iki ülkenin AB içindeki rolünü güçlendireceğini' belirtti.Avusturya’nın Vetosu Kaldırıldı2024 yılı boyunca Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen'e katılımı için çeşitli engellerle karşılaşıldı. Özellikle Avusturya’nın düzensiz göç endişeleri nedeniyle uyguladığı veto, Schengen'e katılım sürecini uzatmıştı. Ancak Aralık 2024'te bu engelin kaldırılmasıyla, iki ülke için sınır kontrolleri tamamen sona erdi.Schengen’e Son Katılan Ülkeler Hangileri Oldu?Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti. Avrupa’da serbest dolaşımın sembolü olan Schengen Bölgesi'ne, Bulgaristan ve Romanya’dan önce en son 2011 yılında Liechtenstein bu bölgeye katılmıştı. Avrupa’da 27 ülkenin bir parçası olduğu Schengen Bölgesi, ayrıca Norveç, İsviçre, İzlanda gibi AB üyesi olmayan ülkeleri de kapsayarak geniş bir serbest dolaşım ağı sunuyor.Schengen hangi ülkeleri kapsıyor?Schengen Bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/avusturyadan-romanya-ve-bulgaristanin-schengen-bolgesine-katilimina-onay-1091337712.html

romanya

bulgaristan

liechtenstein

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bulgaristan schengen, romanya schengen, schengen bölgesi, avrupa serbest dolaşım, avrupa birliği, serbest dolaşım, schengen'e katılım, bulgaristan seyahat, romanya seyahat, schengen serbest dolaşım, son schengen üyeleri, schengen genişlemesi, schengen avantajları, schengen ülkeleri, schengen üyeliği