https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/esenyurttaki-zincir-markette-cikan-yangin-sondurulmeye-calisiliyor-1093274919.html

Esenyurt'taki zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Esenyurt'taki zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T09:31+0300

2025-02-02T09:31+0300

2025-02-02T09:39+0300

türkiye

esenyurt

yangın

yangın söndürme

zincir market

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İstanbul'un Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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türkiye

esenyurt

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esenyurt, yangın, yangın söndürme, zincir market