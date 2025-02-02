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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/esenyurttaki-zincir-markette-cikan-yangin-sondurulmeye-calisiliyor-1093274919.html
Esenyurt'taki zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Esenyurt'taki zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
esenyurt
yangın
yangın söndürme
zincir market
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İstanbul'un Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/cekmekoydeki-lastik-fabrikasinda-buyuk-bir-yangin-cikti-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1093258069.html
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esenyurt, yangın, yangın söndürme, zincir market
esenyurt, yangın, yangın söndürme, zincir market

Esenyurt'taki zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

09:31 02.02.2025 (güncellendi: 09:39 02.02.2025)
© AAEsenyurt'taki zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Esenyurt'taki zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA
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İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.
İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
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