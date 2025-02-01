https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/cekmekoydeki-lastik-fabrikasinda-buyuk-bir-yangin-cikti-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1093258069.html
Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Çekmeköy'de bir lastik atölyesinde yangın çıktı. Havacılar Caddesi’nde bulunan lastik deposunda başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T10:05+0300
2025-02-01T10:05+0300
2025-02-01T10:08+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
itfaiye
itfaiye ekipleri
çekmeköy
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093258219_3:0:894:501_1920x0_80_0_0_29bcbc5cb2c5732bec94a26e851008c7.png
Yangın, sabah saatlerinde Çekmeköy Havacılar Caddesi’nde bulunan bir lastik deposunda başladı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Yoğun duman ve patlama riskiLastik malzemelerinin yanıcı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve yoğun duman gökyüzünü kapladı. Bölgede patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Yangının nedeni araştırılıyorYetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, elektrik kontağından kaynaklanma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ust-duzey-gorevden-alma-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-kultur-ve-turizm-bakanliginda-1093257214.html
türkiye
çekmeköy
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093258219_114:0:782:501_1920x0_80_0_0_33a66e85fae25195dca869b8fcaca1d6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çekmeköy yangın, çekmeköy lastik deposu yangını, çekmeköy havacılar caddesi yangın, çekmeköy son dakika yangın, lastik atölyesi yangını, istanbul çekmeköy yangın haberi, itfaiye ekipleri müdahale ediyor, çekmeköy sanayi yangını, lastik deposu alev aldı, çekmeköy yangın nedeni, yangın son durum, patlama riski var mı, çekmeköy'de dumanlar yükseliyor, çekmeköy yangın görüntüleri, çekmeköy yangın sebebi, istanbul'da yangın çıktı, yangın kontrol altına alındı mı
çekmeköy yangın, çekmeköy lastik deposu yangını, çekmeköy havacılar caddesi yangın, çekmeköy son dakika yangın, lastik atölyesi yangını, istanbul çekmeköy yangın haberi, itfaiye ekipleri müdahale ediyor, çekmeköy sanayi yangını, lastik deposu alev aldı, çekmeköy yangın nedeni, yangın son durum, patlama riski var mı, çekmeköy'de dumanlar yükseliyor, çekmeköy yangın görüntüleri, çekmeköy yangın sebebi, istanbul'da yangın çıktı, yangın kontrol altına alındı mı
Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
10:05 01.02.2025 (güncellendi: 10:08 01.02.2025)
İstanbul Çekmeköy'de bir lastik atölyesinde yangın çıktı. Havacılar Caddesi’nde bulunan lastik deposunda başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, sabah saatlerinde Çekmeköy Havacılar Caddesi’nde bulunan bir lastik deposunda başladı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Yoğun duman ve patlama riski
Lastik malzemelerinin yanıcı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve yoğun duman gökyüzünü kapladı. Bölgede patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Yangının nedeni araştırılıyor
Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, elektrik kontağından kaynaklanma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.