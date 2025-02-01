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Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
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İstanbul Çekmeköy'de bir lastik atölyesinde yangın çıktı. Havacılar Caddesi’nde bulunan lastik deposunda başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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Yangın, sabah saatlerinde Çekmeköy Havacılar Caddesi’nde bulunan bir lastik deposunda başladı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Yoğun duman ve patlama riskiLastik malzemelerinin yanıcı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve yoğun duman gökyüzünü kapladı. Bölgede patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Yangının nedeni araştırılıyorYetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, elektrik kontağından kaynaklanma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
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Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

10:05 01.02.2025 (güncellendi: 10:08 01.02.2025)
© AAÇekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Çekmeköy'deki lastik fabrikasında büyük bir yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA
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İstanbul Çekmeköy'de bir lastik atölyesinde yangın çıktı. Havacılar Caddesi’nde bulunan lastik deposunda başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, sabah saatlerinde Çekmeköy Havacılar Caddesi’nde bulunan bir lastik deposunda başladı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yoğun duman ve patlama riski

Lastik malzemelerinin yanıcı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve yoğun duman gökyüzünü kapladı. Bölgede patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, elektrik kontağından kaynaklanma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
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