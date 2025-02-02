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Erdoğan: Bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz
Erdoğan: Bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T14:55+0300
2025-02-02T15:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında kadının sosyal yaşamda önemine dikkat çekerek "Atalar er bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa millet bozulur" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerini eleştirerek "Bu kafayla giderlerse daha 22 yılda beklerler, 222 yılda beklerler" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şöyle yer aldı:"Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir""Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz.""Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır.""Hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Herhalde bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz.""Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/izmir-il-kongresinde-konusan-erdogan-caka-bey-gazi-menderes-nasil-sahip-ciktiysa-izmire-oyle-sahip-1093262428.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz

14:55 02.02.2025 (güncellendi: 15:37 02.02.2025)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Herhalde bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında kadının sosyal yaşamda önemine dikkat çekerek "Atalar er bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa millet bozulur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerini eleştirerek "Bu kafayla giderlerse daha 22 yılda beklerler, 222 yılda beklerler" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şöyle yer aldı:
"Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir"
"Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz."
"Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır."
"Hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Herhalde bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz."
"Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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