https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/izmir-il-kongresinde-konusan-erdogan-caka-bey-gazi-menderes-nasil-sahip-ciktiysa-izmire-oyle-sahip-1093262428.html

İzmir İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan: Çaka Bey, Gazi, Menderes nasıl sahip çıktıysa İzmir'e öyle sahip çıktık

İzmir İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan: Çaka Bey, Gazi, Menderes nasıl sahip çıktıysa İzmir'e öyle sahip çıktık

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede önemli mesajlar veren Erdoğan... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T14:41+0300

2025-02-01T14:41+0300

2025-02-01T15:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

izmir

ak parti il kongresi

il kongresi

gazi mustafa kemal atatürk

adnan menderes

menderes

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bbbe3cbab51f9bf77b55a9506a0be.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap ediyor. Kongrede siyasi gündem, ekonomi, yerel yönetimler ve seçim süreci gibi konular öne çıktı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında İzmir’in tarihi önemine, AK Parti’nin kent için projelerine ve yerel yönetim eleştirilerine değinen Erdoğan, İzmir’in altyapı sorunları ve belediyecilik anlayışıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.'İzmir bizim i̇çin sadece bir şehir değil'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İzmirlilere selam göndererek ve şehitleri anarak başladı. İzmir’in tarih boyunca Türkiye için kritik bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu kente sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.📌 "Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayrağı devralan yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum, bayrağı devreden dava arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."📌 "İzmir, tarihte her zaman vatan mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. 1. Dünya Savaşı’nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa büründü, milletimiz bu güzel şehre sıkı sıkıya sahip çıktı."İzmir'in altyapı sorunlarına sert eleştiriErdoğan, İzmir’in mevcut yerel yönetimiyle ilgili eleştirilerini sıralayarak altyapı yetersizliklerine dikkat çekti. Şehirde yağmur yağdığında yaşanan su baskınlarına ve eksik altyapıya vurgu yapan Cumhurbaşkanı, mevcut yönetimin İzmir’i ihmal ettiğini dile getirdi.📌 "Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, vatandaşa hizmetten başka her işle uğraşıyor."📌 "Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor. Altyapı zaten hiç mevcut değil ki üzerine konuşalım."📌 "İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor."'İzmir’e sahip çıkmaya devam edeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İzmir için projelerine ve kentte yapılması gereken yatırımlara değinerek şehrin geleceği için önemli adımlar atılacağını ifade etti.📌 "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes ve geçmişteki tüm büyük liderler gibi biz de İzmir’e sahip çıkacağız."📌 "İzmir’in daha modern, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olması için çalışmaya devam edeceğiz."Yerel Seçimlere Hazırlık!Konuşmasının sonunda Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlere vurgu yaparak AK Parti’nin İzmir’de güçlü bir aday ve iddialı projelerle yarışacağını belirtti.📌 "AK Parti belediyeciliği, hizmet ve eser siyasetidir. İzmir’i hak ettiği noktaya getireceğiz."'İzmi̇r Körfezi̇'ne kötü kokudan yaklaşilamiyor'İzmir'den muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük zararı Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan bu mirasyedi tayfa vermektedir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ust-duzey-gorevden-alma-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-kultur-ve-turizm-bakanliginda-1093257214.html

izmir

menderes

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, izmir, ak parti il kongresi, il kongresi, gazi mustafa kemal atatürk, adnan menderes, menderes, ak parti