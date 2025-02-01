https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/izmir-il-kongresinde-konusan-erdogan-caka-bey-gazi-menderes-nasil-sahip-ciktiysa-izmire-oyle-sahip-1093262428.html
İzmir İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan: Çaka Bey, Gazi, Menderes nasıl sahip çıktıysa İzmir'e öyle sahip çıktık
İzmir İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan: Çaka Bey, Gazi, Menderes nasıl sahip çıktıysa İzmir'e öyle sahip çıktık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede önemli mesajlar veren Erdoğan... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T14:41+0300
2025-02-01T14:41+0300
2025-02-01T15:33+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap ediyor. Kongrede siyasi gündem, ekonomi, yerel yönetimler ve seçim süreci gibi konular öne çıktı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında İzmir’in tarihi önemine, AK Parti’nin kent için projelerine ve yerel yönetim eleştirilerine değinen Erdoğan, İzmir’in altyapı sorunları ve belediyecilik anlayışıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.'İzmir bizim i̇çin sadece bir şehir değil'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İzmirlilere selam göndererek ve şehitleri anarak başladı. İzmir’in tarih boyunca Türkiye için kritik bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu kente sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.📌 "Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayrağı devralan yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum, bayrağı devreden dava arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."📌 "İzmir, tarihte her zaman vatan mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. 1. Dünya Savaşı’nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa büründü, milletimiz bu güzel şehre sıkı sıkıya sahip çıktı."İzmir'in altyapı sorunlarına sert eleştiriErdoğan, İzmir’in mevcut yerel yönetimiyle ilgili eleştirilerini sıralayarak altyapı yetersizliklerine dikkat çekti. Şehirde yağmur yağdığında yaşanan su baskınlarına ve eksik altyapıya vurgu yapan Cumhurbaşkanı, mevcut yönetimin İzmir’i ihmal ettiğini dile getirdi.📌 "Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, vatandaşa hizmetten başka her işle uğraşıyor."📌 "Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor. Altyapı zaten hiç mevcut değil ki üzerine konuşalım."📌 "İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor."'İzmir’e sahip çıkmaya devam edeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İzmir için projelerine ve kentte yapılması gereken yatırımlara değinerek şehrin geleceği için önemli adımlar atılacağını ifade etti.📌 "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes ve geçmişteki tüm büyük liderler gibi biz de İzmir’e sahip çıkacağız."📌 "İzmir’in daha modern, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olması için çalışmaya devam edeceğiz."Yerel Seçimlere Hazırlık!Konuşmasının sonunda Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlere vurgu yaparak AK Parti’nin İzmir’de güçlü bir aday ve iddialı projelerle yarışacağını belirtti.📌 "AK Parti belediyeciliği, hizmet ve eser siyasetidir. İzmir’i hak ettiği noktaya getireceğiz."'İzmi̇r Körfezi̇'ne kötü kokudan yaklaşilamiyor'İzmir'den muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük zararı Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan bu mirasyedi tayfa vermektedir
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recep tayyip erdoğan, izmir, ak parti il kongresi, il kongresi, gazi mustafa kemal atatürk, adnan menderes, menderes, ak parti
recep tayyip erdoğan, izmir, ak parti il kongresi, il kongresi, gazi mustafa kemal atatürk, adnan menderes, menderes, ak parti
İzmir İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan: Çaka Bey, Gazi, Menderes nasıl sahip çıktıysa İzmir'e öyle sahip çıktık
14:41 01.02.2025 (güncellendi: 15:33 01.02.2025)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede önemli mesajlar veren Erdoğan, gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap ediyor. Kongrede siyasi gündem, ekonomi, yerel yönetimler ve seçim süreci gibi konular öne çıktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında İzmir’in tarihi önemine, AK Parti’nin kent için projelerine ve yerel yönetim eleştirilerine değinen Erdoğan, İzmir’in altyapı sorunları ve belediyecilik anlayışıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
'İzmir bizim i̇çin sadece bir şehir değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İzmirlilere selam göndererek ve şehitleri anarak başladı. İzmir’in tarih boyunca Türkiye için kritik bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu kente sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.
📌 "Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayrağı devralan yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum, bayrağı devreden dava arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."
📌 "İzmir, tarihte her zaman vatan mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. 1. Dünya Savaşı’nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa büründü, milletimiz bu güzel şehre sıkı sıkıya sahip çıktı."
İzmir'in altyapı sorunlarına sert eleştiri
Erdoğan, İzmir’in mevcut yerel yönetimiyle ilgili eleştirilerini sıralayarak altyapı yetersizliklerine dikkat çekti. Şehirde yağmur yağdığında yaşanan su baskınlarına ve eksik altyapıya vurgu yapan Cumhurbaşkanı, mevcut yönetimin İzmir’i ihmal ettiğini dile getirdi.
📌 "Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, vatandaşa hizmetten başka her işle uğraşıyor."
📌 "Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor. Altyapı zaten hiç mevcut değil ki üzerine konuşalım."
📌 "İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor."
'İzmir’e sahip çıkmaya devam edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İzmir için projelerine ve kentte yapılması gereken yatırımlara değinerek şehrin geleceği için önemli adımlar atılacağını ifade etti.
📌 "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes ve geçmişteki tüm büyük liderler gibi biz de İzmir’e sahip çıkacağız."
📌 "İzmir’in daha modern, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olması için çalışmaya devam edeceğiz."
Yerel Seçimlere Hazırlık!
Konuşmasının sonunda Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlere vurgu yaparak AK Parti’nin İzmir’de güçlü bir aday ve iddialı projelerle yarışacağını belirtti.
📌 "AK Parti belediyeciliği, hizmet ve eser siyasetidir. İzmir’i hak ettiği noktaya getireceğiz."
'İzmi̇r Körfezi̇'ne kötü kokudan yaklaşilamiyor'
Tek işi vatandaşa hizmet olanlar vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor. Altyapı deseniz hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor. İzmir Körfezi’nin kötü kokudan yanına yaklaşılamadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar. Körfezin temizlenmesinin asli sorumlusu, millete olan saygısından dolayı bu meseleye çözüm arayan bakanlığın toplantısına katılma lütfunda bile bulunmazlar. Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler. Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödeyemedikleri için temel hizmetler bile aksar. Eski ve yeni başkanların şehre zerre faydası olmayan kavgaları ayyuka çıkar. Velhasıl karşımızda nerenizden tutsanız elinizde kalan bir İzmir kalır. Bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur. Tabii önce İzmirlileri ikna etmemiz gerekiyor.
İzmir'den muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük zararı Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan bu mirasyedi tayfa vermektedir
Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık. Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyet'e en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir.