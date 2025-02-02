https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/egede-deprem-alarmi-prof-dr-ahmet-ercandan-korkutan-uyari-geldi-1093284702.html
Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi
Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 10 depremle sallandı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğe sahip olan sarsıntılar, bölge... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T17:00+0300
2025-02-02T17:00+0300
2025-02-02T17:00+0300
son depremler
deprem
ege denizi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ahmet ercan
tsunami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067616434_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b6fac3ccdf439d8558e4c4e813d93b4.jpg
Ege Denizi'nde, Santorini Adası çevresinde son birkaç gündür devam eden depremler, bölge halkını endişelendirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 kilometre arasında olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan, mağma ilintili patlama öncesinde mağma odası kökenli 250 bar civarındaki basınç artışının, 2 bin 200°C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürme tehlikesi oluşturduğunu belirtti. Silikatlı lavların püskürmesiyle birlikte yanardağ bombalarının fırlayabileceğini ifade eden Ercan, patlamanın büyük depremlerle eşlik etmesi durumunda, M5 ile M7 büyüklüğünde depremler ve süpürtü dalgalarının ortaya çıkabileceğini duyurdu. Dalgaların Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye'nin Teke Yarımadası'nın kıyı kuşağını etkileyebileceği konusunda uyardı.Prof. Dr. Ercan, bölgedeki tehlikeli durum göz önünde bulundurularak, Santorini ve çevresindeki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımının kısıtlanması ve balıkçılığın durdurulması gerektiği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-deprem-1093284222.html
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067616434_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e3d6e3d93a3bed7f97738eab269911f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet ercan, tsunami
deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet ercan, tsunami
Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi
Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 10 depremle sallandı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğe sahip olan sarsıntılar, bölge halkını endişelendirdi. Depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yerleşim alanlarının boşaltılmasını ve deniz ulaşımının yanı sıra balıkçılığın da kısıtlanmasını önerdi.
Ege Denizi'nde, Santorini Adası çevresinde son birkaç gündür devam eden depremler, bölge halkını endişelendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 kilometre arasında olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan, mağma ilintili patlama öncesinde mağma odası kökenli 250 bar civarındaki basınç artışının, 2 bin 200°C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürme tehlikesi oluşturduğunu belirtti. Silikatlı lavların püskürmesiyle birlikte yanardağ bombalarının fırlayabileceğini ifade eden Ercan, patlamanın büyük depremlerle eşlik etmesi durumunda, M5 ile M7 büyüklüğünde depremler ve süpürtü dalgalarının ortaya çıkabileceğini duyurdu. Dalgaların Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye'nin Teke Yarımadası'nın kıyı kuşağını etkileyebileceği konusunda uyardı.
Prof. Dr. Ercan, bölgedeki tehlikeli durum göz önünde bulundurularak, Santorini ve çevresindeki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımının kısıtlanması ve balıkçılığın durdurulması gerektiği uyarısında bulundu.