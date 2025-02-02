https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/egede-deprem-alarmi-prof-dr-ahmet-ercandan-korkutan-uyari-geldi-1093284702.html

Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi

Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi

Sputnik Türkiye

Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 10 depremle sallandı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğe sahip olan sarsıntılar, bölge... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T17:00+0300

2025-02-02T17:00+0300

2025-02-02T17:00+0300

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Ege Denizi'nde, Santorini Adası çevresinde son birkaç gündür devam eden depremler, bölge halkını endişelendirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 kilometre arasında olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan, mağma ilintili patlama öncesinde mağma odası kökenli 250 bar civarındaki basınç artışının, 2 bin 200°C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürme tehlikesi oluşturduğunu belirtti. Silikatlı lavların püskürmesiyle birlikte yanardağ bombalarının fırlayabileceğini ifade eden Ercan, patlamanın büyük depremlerle eşlik etmesi durumunda, M5 ile M7 büyüklüğünde depremler ve süpürtü dalgalarının ortaya çıkabileceğini duyurdu. Dalgaların Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye'nin Teke Yarımadası'nın kıyı kuşağını etkileyebileceği konusunda uyardı.Prof. Dr. Ercan, bölgedeki tehlikeli durum göz önünde bulundurularak, Santorini ve çevresindeki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımının kısıtlanması ve balıkçılığın durdurulması gerektiği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-deprem-1093284222.html

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deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet ercan, tsunami