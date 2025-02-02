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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi
Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 10 depremle sallandı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğe sahip olan sarsıntılar, bölge... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi'nde, Santorini Adası çevresinde son birkaç gündür devam eden depremler, bölge halkını endişelendirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 kilometre arasında olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan, mağma ilintili patlama öncesinde mağma odası kökenli 250 bar civarındaki basınç artışının, 2 bin 200°C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürme tehlikesi oluşturduğunu belirtti. Silikatlı lavların püskürmesiyle birlikte yanardağ bombalarının fırlayabileceğini ifade eden Ercan, patlamanın büyük depremlerle eşlik etmesi durumunda, M5 ile M7 büyüklüğünde depremler ve süpürtü dalgalarının ortaya çıkabileceğini duyurdu. Dalgaların Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye'nin Teke Yarımadası'nın kıyı kuşağını etkileyebileceği konusunda uyardı.Prof. Dr. Ercan, bölgedeki tehlikeli durum göz önünde bulundurularak, Santorini ve çevresindeki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımının kısıtlanması ve balıkçılığın durdurulması gerektiği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-deprem-1093284222.html
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deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet ercan, tsunami
deprem, ege denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet ercan, tsunami

Ege'de deprem alarmı: Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi

17:00 02.02.2025
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA
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Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 10 depremle sallandı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğe sahip olan sarsıntılar, bölge halkını endişelendirdi. Depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yerleşim alanlarının boşaltılmasını ve deniz ulaşımının yanı sıra balıkçılığın da kısıtlanmasını önerdi.
Ege Denizi'nde, Santorini Adası çevresinde son birkaç gündür devam eden depremler, bölge halkını endişelendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 kilometre arasında olmasının yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan, mağma ilintili patlama öncesinde mağma odası kökenli 250 bar civarındaki basınç artışının, 2 bin 200°C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürme tehlikesi oluşturduğunu belirtti. Silikatlı lavların püskürmesiyle birlikte yanardağ bombalarının fırlayabileceğini ifade eden Ercan, patlamanın büyük depremlerle eşlik etmesi durumunda, M5 ile M7 büyüklüğünde depremler ve süpürtü dalgalarının ortaya çıkabileceğini duyurdu. Dalgaların Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye'nin Teke Yarımadası'nın kıyı kuşağını etkileyebileceği konusunda uyardı.
Prof. Dr. Ercan, bölgedeki tehlikeli durum göz önünde bulundurularak, Santorini ve çevresindeki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımının kısıtlanması ve balıkçılığın durdurulması gerektiği uyarısında bulundu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
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