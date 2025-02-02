https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-deprem-1093284222.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 2 Şubat 2025 tarihinde saat... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T16:26+0300
2025-02-02T16:26+0300
2025-02-02T17:44+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde, 5.79 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca saat 14.35’te 4.0, 14.41’de 4.3 ve 14.53’te 4.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Dün ise bölgede büyüklükleri 3.5 ile 4.4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelirken, sismik hareketlilik bugün de sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/muglada-47-buyuklugunde-deprem-1093276785.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
16:26 02.02.2025 (güncellendi: 17:44 02.02.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 2 Şubat 2025 tarihinde saat 15.55'te kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre, dünden beri bölgede 10'a yakın deprem yaşandı.
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde, 5.79 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca saat 14.35’te 4.0, 14.41’de 4.3 ve 14.53’te 4.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Dün ise bölgede büyüklükleri 3.5 ile 4.4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelirken, sismik hareketlilik bugün de sürüyor.