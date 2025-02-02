https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-deprem-1093284222.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 2 Şubat 2025 tarihinde saat... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T16:26+0300

2025-02-02T16:26+0300

2025-02-02T17:44+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde, 5.79 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca saat 14.35’te 4.0, 14.41’de 4.3 ve 14.53’te 4.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Dün ise bölgede büyüklükleri 3.5 ile 4.4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelirken, sismik hareketlilik bugün de sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/muglada-47-buyuklugunde-deprem-1093276785.html

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Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi