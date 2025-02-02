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Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışması da devam ediyor. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T20:11+0300
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bazı dairelerde mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları yapılıyor.
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denizli, son dakika, yangın
denizli, son dakika, yangın
Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
20:11 02.02.2025 (güncellendi: 20:13 02.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışması da devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bazı dairelerde mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları yapılıyor.