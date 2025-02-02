https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/denizlide-7-katli-bir-apartmanda-yangin-mahsur-kalanlar-var-1093286980.html

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışması da devam ediyor. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T20:11+0300

2025-02-02T20:11+0300

2025-02-02T20:13+0300

türkiye

denizli

son dakika

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093286823_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_1fc37aef4b101ead5fec3bffea8a10d2.jpg

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bazı dairelerde mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları yapılıyor.

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli, son dakika, yangın