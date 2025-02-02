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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/danimarkali-siyasetci-rasmus-paludan-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yakti-1093285319.html
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Sputnik Türkiye
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, uluslararası alanda büyük tepki çeken bir provokasyona daha imza attı. Dün, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag’daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.Irkçı siyasetçi Paludan Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği skandal eylemin gerekçesini, geçtiğimiz günlerde Kuran-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İsveç’te öldürülen Salwan Momika’nın ölümü olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’i yakarken çektiği videoda “Türkiye Büyükelçiliği’nin önündeyim” ifadelerini kullandı.Rasmus Paludan, geçmişte de birçok kez Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelmişti. Özellikle 2023 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı benzer bir provokasyon, dünya çapında büyük tepki toplamıştı. O dönemde de Paludan’ın amacı, Türkiye’nin ve İslam’ın karşısında durarak dikkat çekmekti. Danimarka ve İsveç’teki aşırı sağcı hareketlerin önemli figürlerinden biri olarak bilinen Paludan, sıklıkla İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kuran-i-kerimi-yakma-eylemleriyle-taninan-salwan-momika-isvecte-olduruldu-1093197755.html
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kuran, kuran-ı kerim, danimarka, kopenhag, din, din özgürlüğü, türkiye, büyükelçilik, büyükelçilik binası
kuran, kuran-ı kerim, danimarka, kopenhag, din, din özgürlüğü, türkiye, büyükelçilik, büyükelçilik binası

Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

18:02 02.02.2025
© Fotoğraf : Rasmus Paludan XRasmus Paludan
Rasmus Paludan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Fotoğraf : Rasmus Paludan X
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Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, uluslararası alanda büyük tepki çeken bir provokasyona daha imza attı. Dün, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, daha önce de benzer eylemleriyle gündeme gelmişti. Paludan düzenlendiği eylemin nedeni olarak öldürülen Salwan Momika'yı gösterdi.
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag’daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.
Irkçı siyasetçi Paludan Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği skandal eylemin gerekçesini, geçtiğimiz günlerde Kuran-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İsveç’te öldürülen Salwan Momika’nın ölümü olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’i yakarken çektiği videoda “Türkiye Büyükelçiliği’nin önündeyim” ifadelerini kullandı.
Rasmus Paludan, geçmişte de birçok kez Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelmişti. Özellikle 2023 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı benzer bir provokasyon, dünya çapında büyük tepki toplamıştı. O dönemde de Paludan’ın amacı, Türkiye’nin ve İslam’ın karşısında durarak dikkat çekmekti. Danimarka ve İsveç’teki aşırı sağcı hareketlerin önemli figürlerinden biri olarak bilinen Paludan, sıklıkla İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyor.
İsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
DÜNYA
Kuran-ı Kerim'i yakma eylemleriyle tanınan Salwan Momika, İsveç'te öldürüldü
30 Ocak, 12:11
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