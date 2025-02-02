https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/danimarkali-siyasetci-rasmus-paludan-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yakti-1093285319.html
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Sputnik Türkiye
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, uluslararası alanda büyük tepki çeken bir provokasyona daha imza attı. Dün, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T18:02+0300
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Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag’daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.Irkçı siyasetçi Paludan Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği skandal eylemin gerekçesini, geçtiğimiz günlerde Kuran-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İsveç’te öldürülen Salwan Momika’nın ölümü olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’i yakarken çektiği videoda “Türkiye Büyükelçiliği’nin önündeyim” ifadelerini kullandı.Rasmus Paludan, geçmişte de birçok kez Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelmişti. Özellikle 2023 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı benzer bir provokasyon, dünya çapında büyük tepki toplamıştı. O dönemde de Paludan’ın amacı, Türkiye’nin ve İslam’ın karşısında durarak dikkat çekmekti. Danimarka ve İsveç’teki aşırı sağcı hareketlerin önemli figürlerinden biri olarak bilinen Paludan, sıklıkla İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kuran-i-kerimi-yakma-eylemleriyle-taninan-salwan-momika-isvecte-olduruldu-1093197755.html
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kuran, kuran-ı kerim, danimarka, kopenhag, din, din özgürlüğü, türkiye, büyükelçilik, büyükelçilik binası
kuran, kuran-ı kerim, danimarka, kopenhag, din, din özgürlüğü, türkiye, büyükelçilik, büyükelçilik binası
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, uluslararası alanda büyük tepki çeken bir provokasyona daha imza attı. Dün, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, daha önce de benzer eylemleriyle gündeme gelmişti. Paludan düzenlendiği eylemin nedeni olarak öldürülen Salwan Momika'yı gösterdi.
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag’daki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.
Irkçı siyasetçi Paludan Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği skandal eylemin gerekçesini, geçtiğimiz günlerde Kuran-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İsveç’te öldürülen Salwan Momika’nın ölümü olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’i yakarken çektiği videoda “Türkiye Büyükelçiliği’nin önündeyim” ifadelerini kullandı.
Rasmus Paludan, geçmişte de birçok kez Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelmişti. Özellikle 2023 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı benzer bir provokasyon, dünya çapında büyük tepki toplamıştı. O dönemde de Paludan’ın amacı, Türkiye’nin ve İslam’ın karşısında durarak dikkat çekmekti. Danimarka ve İsveç’teki aşırı sağcı hareketlerin önemli figürlerinden biri olarak bilinen Paludan, sıklıkla İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyor.