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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abdnin-philadelphia-kentindeki-ucak-kazasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1093272059.html
ABD'nin Philadelphia kentindeki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
ABD'nin Philadelphia kentindeki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Philadelphia'nın Roosevelt Bulvarı ile Cottman Caddesi arasında yer alan bir mahalleye, cuma akşamı meydana gelen uçak kazası sonrasında hayatını kaybedenlerin... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T01:03+0300
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dünya
abd
philadelphia
meksika
missouri
uçak kazası
abd federal havacılık idaresi (faa)
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Yerel hastanelerden alınan bilgilere göre, kazadan dolayı en az 20 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında bazıları ciddi şekilde yaralanırken, ilk tedavilerinin ardından birçok kişi taburcu edildi. Kazanın ardından meydana gelen patlamalar, çevredeki evlerin alevlere teslim olmasına yol açtı.Uçak, Northeast Philadelphia Havaalanı'ndan Springfield, Missouri'ye gitmek üzere havalanmıştı. Ancak kısa bir süre sonra, Roosevelt Mall yakınlarında bir mahalleye düşerek çevreye büyük zarar verdi.Uçaktaki yolcular Meksika vatandaşıydıKazanın ardından, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 6 Meksikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini doğruladı. Sheinbaum, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, konsolosluk yetkililerinin ailelerle temas halinde olduğunu belirtti.Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, kazanın ardından düzenlediği basın toplantısında, uçaktaki 6 kişinin, 1 çocuk, onun annesi ve 4 uçuş personelinin olduğunu ifade etti. 6 yaşındaki çocuk, Philadelphia'daki Shriners Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyordu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından eve dönüyordu.Çevrede büyük hasara yol açtıPhiladelphia'nın Yönetici Direktörü Adam Thiel, kazanın ardından bölgedeki büyük bir enkaz alanının dört ila altı şehir bloğuna yayıldığını söyledi. Uçaktan düşen parçaların bazıları uzak bir alana dağılırken, çevredeki evlerin çoğu da büyük hasar gördü. Bölge sakinleri, yerel yetkililer tarafından güvenlik amacıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.ABD Başkanı Donald Trump, kazanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Philadelphia'daki uçak kazasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. "Yine masum hayatlar kaybedildi. İlk müdahale ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. Philadelphia Belediye Başkanı Parker ise, kazanın ardından bölgedeki herkesin dua ve desteklerini ailelere iletmelerini istedi.Uçak kazası sonrası ortaya çıkan yangınlar, bölgedeki bazı iş yerlerini ve evleri de etkiledi. Güvenlik tedbirleri sürerken, elektrik şirketi PECO, çevredeki bazı müşterilerinin elektriğini keserek, ilk müdahale ekiplerinin güvenliğini sağlamaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/abdde-tekrar-ucak-kazasi-philadelphia-kentinde-dusen-ucak-cok-sayida-evin-yanmasina-sebep-oldu-1093256684.html
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abd, philadelphia, meksika, missouri, uçak kazası, abd federal havacılık idaresi (faa)
abd, philadelphia, meksika, missouri, uçak kazası, abd federal havacılık idaresi (faa)

ABD'nin Philadelphia kentindeki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

01:03 02.02.2025
© AA / Philadelphia Acil Durum YönetimPhiladelphia'da uçak evlerin üzerine düştü
Philadelphia'da uçak evlerin üzerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA / Philadelphia Acil Durum Yönetim
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Philadelphia'nın Roosevelt Bulvarı ile Cottman Caddesi arasında yer alan bir mahalleye, cuma akşamı meydana gelen uçak kazası sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamaya göre, kazada 6'sı yolcu, 1 kişi ise yerde olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel hastanelerden alınan bilgilere göre, kazadan dolayı en az 20 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında bazıları ciddi şekilde yaralanırken, ilk tedavilerinin ardından birçok kişi taburcu edildi. Kazanın ardından meydana gelen patlamalar, çevredeki evlerin alevlere teslim olmasına yol açtı.
Uçak, Northeast Philadelphia Havaalanı'ndan Springfield, Missouri'ye gitmek üzere havalanmıştı. Ancak kısa bir süre sonra, Roosevelt Mall yakınlarında bir mahalleye düşerek çevreye büyük zarar verdi.

Uçaktaki yolcular Meksika vatandaşıydı

Kazanın ardından, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 6 Meksikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini doğruladı. Sheinbaum, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, konsolosluk yetkililerinin ailelerle temas halinde olduğunu belirtti.
Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, kazanın ardından düzenlediği basın toplantısında, uçaktaki 6 kişinin, 1 çocuk, onun annesi ve 4 uçuş personelinin olduğunu ifade etti. 6 yaşındaki çocuk, Philadelphia'daki Shriners Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyordu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından eve dönüyordu.

Çevrede büyük hasara yol açtı

Philadelphia'nın Yönetici Direktörü Adam Thiel, kazanın ardından bölgedeki büyük bir enkaz alanının dört ila altı şehir bloğuna yayıldığını söyledi. Uçaktan düşen parçaların bazıları uzak bir alana dağılırken, çevredeki evlerin çoğu da büyük hasar gördü. Bölge sakinleri, yerel yetkililer tarafından güvenlik amacıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, kazanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Philadelphia'daki uçak kazasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. "Yine masum hayatlar kaybedildi. İlk müdahale ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. Philadelphia Belediye Başkanı Parker ise, kazanın ardından bölgedeki herkesin dua ve desteklerini ailelere iletmelerini istedi.
Uçak kazası sonrası ortaya çıkan yangınlar, bölgedeki bazı iş yerlerini ve evleri de etkiledi. Güvenlik tedbirleri sürerken, elektrik şirketi PECO, çevredeki bazı müşterilerinin elektriğini keserek, ilk müdahale ekiplerinin güvenliğini sağlamaya çalıştı.
ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
DÜNYA
ABD'de tekrar uçak kazası: Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep oldu
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