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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bakanlik-duyurdu-150-oyuncu-ve-sarkici-vergi-kacirdi-1093281825.html
Bakanlık duyurdu: 150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı
Bakanlık duyurdu: 150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı geliri önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Vergi Denetim Kurulu tarafından oyuncular, ses sanatçıları ve... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T14:38+0300
2025-02-02T14:38+0300
ekonomi
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi dolandırıcılığı
vergi kaçırma
vergi beyannemesi
vergi beyanı
vergi cezası
vergi denetim kurulu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanatçılar ve ajanslara yönelik vergi denetimlerini sıkılaştırarak kayıt dışı gelirleri tespit etti.Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kapsamında yapılan analizlerde, vergi beyanlarında eksiklik tespit edilen 150 oyuncu ve şarkıcı belirlendi. Bu süreçte yalnızca bir oyuncunun, bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan etmediği ortaya çıktı. Ancak, söz konusu oyuncunun ismi açıklanmadı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vergi adaletinin tesis edilmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Bakan Şimşek "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/2024un-en-cok-vergi-odeyen-sehirleri-belli-oldu--tum-ulkeyi-sirtinda-bir-il-tasiyor-1092895574.html
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vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek
vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek

Bakanlık duyurdu: 150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı

14:38 02.02.2025
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı geliri önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Vergi Denetim Kurulu tarafından oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslar üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. Yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların vergi kaçırdığı tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanatçılar ve ajanslara yönelik vergi denetimlerini sıkılaştırarak kayıt dışı gelirleri tespit etti.
Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kapsamında yapılan analizlerde, vergi beyanlarında eksiklik tespit edilen 150 oyuncu ve şarkıcı belirlendi. Bu süreçte yalnızca bir oyuncunun, bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan etmediği ortaya çıktı. Ancak, söz konusu oyuncunun ismi açıklanmadı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vergi adaletinin tesis edilmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Bakan Şimşek "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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