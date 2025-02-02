https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bakanlik-duyurdu-150-oyuncu-ve-sarkici-vergi-kacirdi-1093281825.html

Bakanlık duyurdu: 150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı

Bakanlık duyurdu: 150 oyuncu ve şarkıcı vergi kaçırdı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı geliri önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Vergi Denetim Kurulu tarafından oyuncular, ses sanatçıları ve... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T14:38+0300

2025-02-02T14:38+0300

2025-02-02T14:38+0300

ekonomi

vergi

vergi borcu

vergi dairesi

vergi dolandırıcılığı

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vergi beyannemesi

vergi beyanı

vergi cezası

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanatçılar ve ajanslara yönelik vergi denetimlerini sıkılaştırarak kayıt dışı gelirleri tespit etti.Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kapsamında yapılan analizlerde, vergi beyanlarında eksiklik tespit edilen 150 oyuncu ve şarkıcı belirlendi. Bu süreçte yalnızca bir oyuncunun, bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan etmediği ortaya çıktı. Ancak, söz konusu oyuncunun ismi açıklanmadı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vergi adaletinin tesis edilmesinin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Bakan Şimşek "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/2024un-en-cok-vergi-odeyen-sehirleri-belli-oldu--tum-ulkeyi-sirtinda-bir-il-tasiyor-1092895574.html

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