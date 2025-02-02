https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/avm-tuvaleti-ucretli-oldu-girise-kredi-karti-gecerli-yazildi-1093283147.html

AVM tuvaleti ücretli oldu: Girişe kredi kartı geçerli yazıldı

AVM tuvaleti ücretli oldu: Girişe kredi kartı geçerli yazıldı

Sputnik Türkiye

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şehir merkezindeki büyük bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi. Çan, tuvalet girişine 'Kredi... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T15:26+0300

2025-02-02T15:26+0300

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türkiye

avm

tuvalet

ücret

ücret eşitsizliği

kredi

kredi kartı

kredi borcu

alışveriş

alışveriş merkezi

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Samsun'da kent merkezinde bulunan bir AVM'nin tuvaletleri ücretli hale getirdiği iddia edildi.Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’daki bir alışveriş merkezinde tuvaletlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi. Tuvalet hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan CHP Milletvekili Murat Çan ''Evet, doğru duydunuz, AVM’de tuvalet artık ücrete tabi. Samsun’un merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine gelenler, alışveriş yaparken veya yemek yerken tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödemek zorunda kalacaklar. AVM’lerde tuvaletler bile artık ücretli, kredi kartıyla kullanılır hale geldi'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/turkiyenin-en-buyuk-4-avm-olan-marmara-forum-satiliyor-masadaki-rakam-belli-oldu-1093210310.html

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avm, tuvalet, ücret, ücret eşitsizliği, kredi, kredi kartı, kredi borcu, alışveriş, alışveriş merkezi