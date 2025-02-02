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AVM tuvaleti ücretli oldu: Girişe kredi kartı geçerli yazıldı
AVM tuvaleti ücretli oldu: Girişe kredi kartı geçerli yazıldı
Sputnik Türkiye
CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şehir merkezindeki büyük bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi. Çan, tuvalet girişine 'Kredi... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T15:26+0300
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türkiye
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tuvalet
ücret
ücret eşitsizliği
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kredi borcu
alışveriş
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Samsun'da kent merkezinde bulunan bir AVM'nin tuvaletleri ücretli hale getirdiği iddia edildi.Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’daki bir alışveriş merkezinde tuvaletlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi. Tuvalet hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan CHP Milletvekili Murat Çan ''Evet, doğru duydunuz, AVM’de tuvalet artık ücrete tabi. Samsun’un merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine gelenler, alışveriş yaparken veya yemek yerken tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödemek zorunda kalacaklar. AVM’lerde tuvaletler bile artık ücretli, kredi kartıyla kullanılır hale geldi'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/turkiyenin-en-buyuk-4-avm-olan-marmara-forum-satiliyor-masadaki-rakam-belli-oldu-1093210310.html
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avm, tuvalet, ücret, ücret eşitsizliği, kredi, kredi kartı, kredi borcu, alışveriş, alışveriş merkezi
avm, tuvalet, ücret, ücret eşitsizliği, kredi, kredi kartı, kredi borcu, alışveriş, alışveriş merkezi

AVM tuvaleti ücretli oldu: Girişe kredi kartı geçerli yazıldı

15:26 02.02.2025
© AP Photo / Chris CarlsonTuvalet
Tuvalet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Chris Carlson
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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şehir merkezindeki büyük bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi. Çan, tuvalet girişine 'Kredi kartı da geçerlidir' tabelasının asıldığını belirterek, bu uygulamanın halk açısından mağduriyet yarattığını ifade etti. Kamu alanı niteliğindeki AVM'lerden ücret alınamayacağını belirtti.
Samsun'da kent merkezinde bulunan bir AVM'nin tuvaletleri ücretli hale getirdiği iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’daki bir alışveriş merkezinde tuvaletlerin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi. Tuvalet hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan CHP Milletvekili Murat Çan ''Evet, doğru duydunuz, AVM’de tuvalet artık ücrete tabi. Samsun’un merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine gelenler, alışveriş yaparken veya yemek yerken tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödemek zorunda kalacaklar. AVM’lerde tuvaletler bile artık ücretli, kredi kartıyla kullanılır hale geldi'' açıklamasında bulundu.
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