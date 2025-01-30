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Türkiye'nin en büyük 4. AVM olan Marmara Forum satılıyor: Masadaki rakam belli oldu
Türkiye'nin en büyük 4. AVM olan Marmara Forum satılıyor: Masadaki rakam belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük 4. AVM'si olan Marmara Forum 250 milyon euro karşılığında satılmak üzere. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T15:53+0300
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ekonomi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mehmet gezer
süleyman çetinsaya
marmara forum
alışveriş merkezi
icra
satılık
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İstanbul'un en büyük AVM'leri arasında yer alan ve Türkiye'nin de 4. büyük AVM'si olan Marmara Forum, 250 bin euro karşılığında Artaş Gruba satılmak üzere. Görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi. Patronlardünyası'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 dev AVM için konkordato kararı verilmiş, devam eden süreçte mali darboğaza giren alışveriş merkezlerinin yüzde 40'ı, LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı. Söz konusu satış işlemlerinin dışında tutulan ve Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük 4. AVM'si olan Marmara Forum'un Artaş Grubu'na satılması için son aşamaya gelindiği öğrenildi.Masadaki rakam 250 bin euroForum AVM'lerin satışı için Küçük ailesi ile el sıkışan Mehmet Gezer, şimdi de Marmara Forum'un satışında Süleyman Çetinsaya yönetimindeki Artaş Grubu ile el sıkışmaya yakın. Son aşamada gelen görüşmelerde masadaki rakamın ise 250 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.İBB ile davalık olmuştu Bakırköy'de 2011 yılında faaliyete geçen Marmara Forum, 135 bin metrekare kiralanabilir alanında 300 ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor. Marmara Forum’da çalışma ofislerinin bulunduğu bir blok da var. 2014 yılında bu bloğun olduğu kısmın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı dava kapsamında kaçak olduğu tespit edilerek iskanı iptal edildi. 2016'da ise İBB Meclisi'nde, bu bloğun yasallaşması için önerge sunuldu ve kabul edildi. Temmuz 2017'de Merter'deki İBB merkez binası bu bloğa taşınarak faaliyetine buradan devam etmeye başladı.
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marmara forum, avm marmara forum, marmara forum satılıyor mu

Türkiye'nin en büyük 4. AVM olan Marmara Forum satılıyor: Masadaki rakam belli oldu

15:53 30.01.2025 (güncellendi: 15:55 30.01.2025)
© İHA / IHACevahir AVM
Cevahir AVM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© İHA / IHA
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Türkiye'nin en büyük 4. AVM'si olan Marmara Forum 250 milyon euro karşılığında satılmak üzere.
İstanbul'un en büyük AVM'leri arasında yer alan ve Türkiye'nin de 4. büyük AVM'si olan Marmara Forum, 250 bin euro karşılığında Artaş Gruba satılmak üzere. Görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi.
Patronlardünyası'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 dev AVM için konkordato kararı verilmiş, devam eden süreçte mali darboğaza giren alışveriş merkezlerinin yüzde 40'ı, LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı. Söz konusu satış işlemlerinin dışında tutulan ve Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük 4. AVM'si olan Marmara Forum'un Artaş Grubu'na satılması için son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Masadaki rakam 250 bin euro

Forum AVM'lerin satışı için Küçük ailesi ile el sıkışan Mehmet Gezer, şimdi de Marmara Forum'un satışında Süleyman Çetinsaya yönetimindeki Artaş Grubu ile el sıkışmaya yakın. Son aşamada gelen görüşmelerde masadaki rakamın ise 250 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

İBB ile davalık olmuştu

Bakırköy'de 2011 yılında faaliyete geçen Marmara Forum, 135 bin metrekare kiralanabilir alanında 300 ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor. Marmara Forum’da çalışma ofislerinin bulunduğu bir blok da var. 2014 yılında bu bloğun olduğu kısmın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı dava kapsamında kaçak olduğu tespit edilerek iskanı iptal edildi. 2016'da ise İBB Meclisi'nde, bu bloğun yasallaşması için önerge sunuldu ve kabul edildi. Temmuz 2017'de Merter'deki İBB merkez binası bu bloğa taşınarak faaliyetine buradan devam etmeye başladı.
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