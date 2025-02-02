https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ahmet-es-sara-ilk-yurt-disi-ziyaretini-suudi-arabistana-yapti-1093279741.html
Ahmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı
Ahmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı
Sputnik Türkiye
Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Şara'nın Veliaht Prens Selman ile bir araya gelmesi... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T14:11+0300
2025-02-02T14:11+0300
2025-02-02T14:11+0300
dünya
heyet tahrir şam (htş)
veliaht prens muhammed bin selman
ebu muhammed el colani
ahmed eş-şara
suudi arabistan
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093280057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6aed2b97b787d60d9adc624d954f36c8.png
Suriye Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği eş-Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen eş-Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/cumhurbaskani-ilan-edilen-colani-ilk-kez-halka-seslendi-1093236049.html
suudi arabistan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093280057_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfafeb8f54620e285d9572f88002d350.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
heyet tahrir şam (htş), veliaht prens muhammed bin selman, ebu muhammed el colani, ahmed eş-şara, suudi arabistan, suriye
heyet tahrir şam (htş), veliaht prens muhammed bin selman, ebu muhammed el colani, ahmed eş-şara, suudi arabistan, suriye
Ahmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı
Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Şara'nın Veliaht Prens Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor
Suriye Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı.
Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği eş-Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen eş-Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.