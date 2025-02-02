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Ahmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı
Ahmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı
Sputnik Türkiye
Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Şara'nın Veliaht Prens Selman ile bir araya gelmesi... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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ebu muhammed el colani
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suudi arabistan
suriye
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Suriye Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği eş-Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen eş-Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/cumhurbaskani-ilan-edilen-colani-ilk-kez-halka-seslendi-1093236049.html
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heyet tahrir şam (htş), veliaht prens muhammed bin selman, ebu muhammed el colani, ahmed eş-şara, suudi arabistan, suriye

Ahmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı

14:11 02.02.2025
© AAAhmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı
Ahmet eş-Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA
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Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Şara'nın Veliaht Prens Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor
Suriye Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı.
Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği eş-Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen eş-Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı ilan edilen Colani, ilk kez halka seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Cumhurbaşkanı ilan edilen eş-Şara, ilk kez halka seslendi
31 Ocak, 12:15
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