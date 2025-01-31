https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yalovada-sebeke-suyunda-gorulen-kopuklenmenin-ilk-analizi-aciklandi-icmeyin-cayda-veya-yemekte-1093229311.html
Yalova'da köpüklenen şebeke suyunun ilk analizi açıklandı: 'İçmeyin, çayda veya yemekte kullanmayın'
Yalova'da köpüklenen şebeke suyunun ilk analizi açıklandı: 'İçmeyin, çayda veya yemekte kullanmayın'
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Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T10:20+0300
2025-01-31T10:20+0300
2025-01-31T10:21+0300
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kadıköy
kurtköy
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Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte su kesintisi uygulandı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken İl Sağlık Müdürlüğünce sudan alınan numuneler analiz edildi.Yalova'da su analizi tamamlandıİlk analiz sonuçlarıyla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yalova'da su köpürdüYalova’da şehrin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanmıştı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kesintinin tedbir amaçlı yapıldığını ve ilgili birimlerin olayla ilgili araştırma yürüttüğünü açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kopuklenme-tespit-edildi-yalovada-su-kesintisi-yasaniyor--1093206195.html
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Yalova'da köpüklenen şebeke suyunun ilk analizi açıklandı: 'İçmeyin, çayda veya yemekte kullanmayın'
10:20 31.01.2025 (güncellendi: 10:21 31.01.2025)
Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin ilk analiz sonuçlarına göre şebeke suyunun sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiğini bildirdi.
Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte su kesintisi uygulandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken İl Sağlık Müdürlüğünce sudan alınan numuneler analiz edildi.
Yalova'da su analizi tamamlandı
İlk analiz sonuçlarıyla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."
Yalova’da şehrin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanmıştı.
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kesintinin tedbir amaçlı yapıldığını ve ilgili birimlerin olayla ilgili araştırma yürüttüğünü açıklamıştı.