https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ust-duzey-gorevden-alma-ve-atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-kultur-ve-turizm-bakanliginda-1093257214.html

Üst düzey görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da değişiklik

Üst düzey görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da değişiklik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T09:27+0300

2025-02-01T09:27+0300

2025-02-01T09:27+0300

politika

kültür ve turizm bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

tunceli

türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)

resmi gazete

atama

recep tayyip erdoğan

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Resmi Gazete’de yer alan karara göre;İller Bankası ve Tunceli’ye yeni atamalarGörev değişikliklerinin yanı sıra yeni atamalar da yapıldı. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Bahameddin Karaköse atandı.Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları, 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kamuoyunda dikkat çekerken, yetkililerden konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.

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