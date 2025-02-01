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Üst düzey görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da değişiklik
Üst düzey görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da değişiklik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T09:27+0300
2025-02-01T09:27+0300
politika
kültür ve turizm bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
tunceli
türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)
resmi gazete
atama
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Resmi Gazete’de yer alan karara göre;İller Bankası ve Tunceli’ye yeni atamalarGörev değişikliklerinin yanı sıra yeni atamalar da yapıldı. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Bahameddin Karaköse atandı.Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları, 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kamuoyunda dikkat çekerken, yetkililerden konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.
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resmi gazete atama kararları, son dakika görevden almalar, cumhurbaşkanı erdoğan atama kararları, kültür ve turizm bakanlığı görevden alma, milli eğitim bakanlığı tunceli ataması, iller bankası genel müdür yardımcısı ataması, resmi gazete yeni atamalar, sabri ceylan görevden alındı, fethi ateş görevden alındı, oğuzhan ayrancı görevden alındı, bahameddin karaköse tunceli milli eğitim müdürü oldu, fuat uzun iller bankası genel müdür yardımcısı, ilker şadi işleyen atama, 1 şubat 2025 resmi gazete kararları
resmi gazete atama kararları, son dakika görevden almalar, cumhurbaşkanı erdoğan atama kararları, kültür ve turizm bakanlığı görevden alma, milli eğitim bakanlığı tunceli ataması, iller bankası genel müdür yardımcısı ataması, resmi gazete yeni atamalar, sabri ceylan görevden alındı, fethi ateş görevden alındı, oğuzhan ayrancı görevden alındı, bahameddin karaköse tunceli milli eğitim müdürü oldu, fuat uzun iller bankası genel müdür yardımcısı, ilker şadi işleyen atama, 1 şubat 2025 resmi gazete kararları

Üst düzey görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da değişiklik

09:27 01.02.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. bünyesinde görevden almalar yapıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise yeni atamalar gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre;
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan,
Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

İller Bankası ve Tunceli’ye yeni atamalar

Görev değişikliklerinin yanı sıra yeni atamalar da yapıldı. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Bahameddin Karaköse atandı.

Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları, 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kamuoyunda dikkat çekerken, yetkililerden konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.
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