https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/afad-depremi-son-dakika-duyurdu-ege-denizi-yine-sallandi-1093257027.html
AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı
AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T09:17+0300
2025-02-01T09:17+0300
2025-02-01T10:10+0300
son depremler
afad
ege denizi
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem yaşandığı belirtildi. Saat 08.31'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu ifade edildi.Peş peşe i̇ki̇ deprem dahaİkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi.Son deprem ise 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Depremin Derinliği 7 KilometreAFAD verilerine göre, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/izmirde-43-buyuklugunde-deprem-1093215653.html
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AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı
09:17 01.02.2025 (güncellendi: 10:10 01.02.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Ardından, peş peşe gelen 3.6 ve 3.7 büyüklüğündeki iki yeni deprem daha bölgede paniğe yol açtı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem yaşandığı belirtildi. Saat 08.31'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu ifade edildi.
Peş peşe i̇ki̇ deprem daha
İkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi.
Son deprem ise 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.
Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Depremin Derinliği 7 Kilometre
AFAD verilerine göre, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.