https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/afad-depremi-son-dakika-duyurdu-ege-denizi-yine-sallandi-1093257027.html

AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı

AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T09:17+0300

2025-02-01T09:17+0300

2025-02-01T10:10+0300

son depremler

afad

ege denizi

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem yaşandığı belirtildi. Saat 08.31'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu ifade edildi.Peş peşe i̇ki̇ deprem dahaİkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi.Son deprem ise 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Depremin Derinliği 7 KilometreAFAD verilerine göre, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/izmirde-43-buyuklugunde-deprem-1093215653.html

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