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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı
AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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son depremler
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deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem yaşandığı belirtildi. Saat 08.31'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu ifade edildi.Peş peşe i̇ki̇ deprem dahaİkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi.Son deprem ise 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Depremin Derinliği 7 KilometreAFAD verilerine göre, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/izmirde-43-buyuklugunde-deprem-1093215653.html
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AFAD depremi son dakika duyurdu: Ege Denizi yine sallandı

09:17 01.02.2025 (güncellendi: 10:10 01.02.2025)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Ardından, peş peşe gelen 3.6 ve 3.7 büyüklüğündeki iki yeni deprem daha bölgede paniğe yol açtı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem yaşandığı belirtildi. Saat 08.31'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu ifade edildi.

Peş peşe i̇ki̇ deprem daha

İkinci sarsıntı, saat 09.02'de yaşandı. 3.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km altında meydana geldi.
Son deprem ise 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsını ise 7 km derinlikte gerçekleşti.
Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremin Derinliği 7 Kilometre

AFAD verilerine göre, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
TÜRKİYE
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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