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Romanya Cumhurbaşkanı adayı Georgescu: Kiev'in politikaları çatışmayı körüklüyor
Romanya Cumhurbaşkanı adayı Georgescu: Kiev'in politikaları çatışmayı körüklüyor
Sputnik Türkiye
Romanya cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, Kiev'in politikasının barış sürecine katkıda bulunmadığını, sadece çatışmayı körüklediğini belirtti. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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Politikacı açıklamasını, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteği konusunda devam eden tartışmalar bağlamında yapıldı. Daha önce Georgescu, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kararlarını izleyeceğini söylemişti.Georgescu, TikTok sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği canlı yayında, "Ukrayna'nın politikası barış sürecine katkıda bulunmuyor, aksine çatışmayı körüklüyor. Bu durum, Ukrayna'dan yurt dışına büyük bir göç dalgasına ve Avrupa'da ekonomik istikrarsızlığa yol açtı. Kiev'in politikası ülkenin, Ukrayna ailesinin ve Avrupa'nın ekonomik dengesinin bozulmasına neden oldu" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, askeri çatışmaların başlamasından bu yana 6.5 milyondan fazla Ukraynalı, ülkelerini terk ederek Avrupa ülkelerinde geçici koruma altına alındı.24 Kasım'da Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, ilk turun lideri, TikTok'taki aktif kampanyası sayesinde oyların yüzde 22.94'ünü alan bağımsız aday Calin Georgescu oldu. İkinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi aldı. Ancak, 6 Aralık'ta Romanya Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgeleriyle teyit edilen ciddi usulsüzlüklere işaret ederek seçim sonuçlarını iptal etti. Bu karar, kamu kuruluşları, adaylar ve devlet yapılarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda alındı. Hükümet, ilk turu 4 Mayıs'ta olmak üzere seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trump-ukrayna-konusunda-rusya-ile-ciddi-gorusmeler-yapiyoruz-1093256220.html
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calin georgescu, romanya, donald trump, abd, ukrayna, avrupa, kiev, nato, tiktok, birleşmiş milletler (bm)
calin georgescu, romanya, donald trump, abd, ukrayna, avrupa, kiev, nato, tiktok, birleşmiş milletler (bm)

Romanya Cumhurbaşkanı adayı Georgescu: Kiev'in politikaları çatışmayı körüklüyor

18:29 01.02.2025
© AP Photo / Alexandru DobreGeorgescu
Georgescu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
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Romanya cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, Kiev'in politikasının barış sürecine katkıda bulunmadığını, sadece çatışmayı körüklediğini belirtti.
Politikacı açıklamasını, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteği konusunda devam eden tartışmalar bağlamında yapıldı. Daha önce Georgescu, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kararlarını izleyeceğini söylemişti.
Georgescu, TikTok sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği canlı yayında, "Ukrayna'nın politikası barış sürecine katkıda bulunmuyor, aksine çatışmayı körüklüyor. Bu durum, Ukrayna'dan yurt dışına büyük bir göç dalgasına ve Avrupa'da ekonomik istikrarsızlığa yol açtı. Kiev'in politikası ülkenin, Ukrayna ailesinin ve Avrupa'nın ekonomik dengesinin bozulmasına neden oldu" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, askeri çatışmaların başlamasından bu yana 6.5 milyondan fazla Ukraynalı, ülkelerini terk ederek Avrupa ülkelerinde geçici koruma altına alındı.
24 Kasım'da Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, ilk turun lideri, TikTok'taki aktif kampanyası sayesinde oyların yüzde 22.94'ünü alan bağımsız aday Calin Georgescu oldu. İkinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi aldı. Ancak, 6 Aralık'ta Romanya Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgeleriyle teyit edilen ciddi usulsüzlüklere işaret ederek seçim sonuçlarını iptal etti. Bu karar, kamu kuruluşları, adaylar ve devlet yapılarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda alındı. Hükümet, ilk turu 4 Mayıs'ta olmak üzere seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
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