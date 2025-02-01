https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/romanya-cumhurbaskani-adayi-georgescu-kievin-politikalari-catismayi-korukluyor-1093266141.html

Romanya Cumhurbaşkanı adayı Georgescu: Kiev'in politikaları çatışmayı körüklüyor

Romanya Cumhurbaşkanı adayı Georgescu: Kiev'in politikaları çatışmayı körüklüyor

Sputnik Türkiye

Romanya cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, Kiev'in politikasının barış sürecine katkıda bulunmadığını, sadece çatışmayı körüklediğini belirtti. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T18:29+0300

2025-02-01T18:29+0300

2025-02-01T18:28+0300

dünya

calin georgescu

romanya

donald trump

abd

ukrayna

avrupa

kiev

nato

tiktok

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090781463_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a0cd7abbad7f39f48514c78f2c08798.jpg

Politikacı açıklamasını, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteği konusunda devam eden tartışmalar bağlamında yapıldı. Daha önce Georgescu, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kararlarını izleyeceğini söylemişti.Georgescu, TikTok sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği canlı yayında, "Ukrayna'nın politikası barış sürecine katkıda bulunmuyor, aksine çatışmayı körüklüyor. Bu durum, Ukrayna'dan yurt dışına büyük bir göç dalgasına ve Avrupa'da ekonomik istikrarsızlığa yol açtı. Kiev'in politikası ülkenin, Ukrayna ailesinin ve Avrupa'nın ekonomik dengesinin bozulmasına neden oldu" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, askeri çatışmaların başlamasından bu yana 6.5 milyondan fazla Ukraynalı, ülkelerini terk ederek Avrupa ülkelerinde geçici koruma altına alındı.24 Kasım'da Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, ilk turun lideri, TikTok'taki aktif kampanyası sayesinde oyların yüzde 22.94'ünü alan bağımsız aday Calin Georgescu oldu. İkinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi aldı. Ancak, 6 Aralık'ta Romanya Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgeleriyle teyit edilen ciddi usulsüzlüklere işaret ederek seçim sonuçlarını iptal etti. Bu karar, kamu kuruluşları, adaylar ve devlet yapılarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda alındı. Hükümet, ilk turu 4 Mayıs'ta olmak üzere seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trump-ukrayna-konusunda-rusya-ile-ciddi-gorusmeler-yapiyoruz-1093256220.html

romanya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

calin georgescu, romanya, donald trump, abd, ukrayna, avrupa, kiev, nato, tiktok, birleşmiş milletler (bm)