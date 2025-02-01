https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trump-yasadisi-gocmenlerle-mucadelenin-rekor-seviyeye-ulastigini-acikladi-1093267001.html

Trump, yasadışı göçmenlerle mücadelenin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı

Trump, yasadışı göçmenlerle mücadelenin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan 6 ABD vatandaşının serbest bırakılmasının ardından, tüm ülkelerden yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesinde rekor... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T19:39+0300

2025-02-01T19:39+0300

2025-02-01T19:39+0300

dünya

abd

donald trump

venezuela

richard grenell

truth social

yasadışı göçmenler

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan serbest bırakılan 6 ABD vatandaşını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm dünyadan yasa dışı göçmenleri geri gönderme konusunda rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı.Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, 'Venezuela'nın ABD'de bulunan ve aralarında çete üyelerinin de olduğu tüm yasadışı Venezuelıları geri alma kararını verdiğini' bildirdi. Bu gelişmenin ardından Trump, Venezuela'nın bu "yasadışı yabancıların" ülkelerine dönüşünü de sağlayacağını duyurdu.Yasadışı göçmenlerle mücadelede rekor seviyeye ulaşıldıTrump, aynı zamanda ABD sınırlarından geri gönderilen suçluların sayısının da rekor seviyelere ulaştığını belirterek, bu konuda elde edilen 'sınır istatistiklerinin' tarihteki en güçlü veriler olduğunu savundu.Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Richard Grenell ile yaptığı görüşme sonrasında 6 ABD vatandaşının serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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abd, donald trump, venezuela, richard grenell, truth social, yasadışı göçmenler