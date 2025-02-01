https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/trump-ukrayna-konusunda-rusya-ile-ciddi-gorusmeler-yapiyoruz-1093256220.html
Trump: Ukrayna konusunda Rusya ile ciddi görüşmeler yapıyoruz
Trump: Ukrayna konusunda Rusya ile ciddi görüşmeler yapıyoruz
Sputnik Türkiye
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Rusya ile ciddi görüşmeler yapıldığını belirtti. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T01:25+0300
2025-02-01T01:25+0300
2025-02-01T01:24+0300
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rusya
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ukrayna
çin devlet başkanı şi cinping
beyaz saray
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Rusya ile ‘çok ciddi’ görüşmeler yürüttüklerini söyledi.‘Washington ve Moskova arasında Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diyalog olup olmadığı’ sorusunu Trump, “Evet, Rusya ile çok ciddi görüşmeler yapıyoruz” şeklinde yanıtladı.Trump ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme konusunda ‘konuşacağı’ ve muhtemelen ‘önemli şeyler’ elde edeceğini belirterek, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme niyetini bir kez daha yineledi.Önceki gün Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarının ayrıntılarını açıklamayı reddetmiş, ancak bu yöndeki durumun ‘çok iyi’ geliştiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/beyaz-saray-1-subatan-itibaren-kanada-meksika-ve-cinden-yapilan-ithalata-ek-vergi-uygulanacak-1093254561.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, diyalog, washington, ukrayna, çin devlet başkanı şi cinping, beyaz saray
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, diyalog, washington, ukrayna, çin devlet başkanı şi cinping, beyaz saray
Trump: Ukrayna konusunda Rusya ile ciddi görüşmeler yapıyoruz
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Rusya ile ciddi görüşmeler yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Rusya ile ‘çok ciddi’ görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
‘Washington ve Moskova arasında Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diyalog olup olmadığı’ sorusunu Trump, “Evet, Rusya ile çok ciddi görüşmeler yapıyoruz” şeklinde yanıtladı.
Trump ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme konusunda ‘konuşacağı’ ve muhtemelen ‘önemli şeyler’ elde edeceğini belirterek, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme niyetini bir kez daha yineledi.
Önceki gün Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarının ayrıntılarını açıklamayı reddetmiş, ancak bu yöndeki durumun ‘çok iyi’ geliştiğini vurgulamıştı.