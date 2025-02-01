https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/tip-dunyasini-saskina-ceviren-vaka-tarihte-bir-ilk-63-yildir-uyuyamayan-adamin-gizemi-cozulemiyor-1093257408.html

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka tarihte bir ilk: 63 yıldır uyuyamayan adamın gizemi çözülemiyor

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka tarihte bir ilk: 63 yıldır uyuyamayan adamın gizemi çözülemiyor

Sputnik Türkiye

Vietnam'da yaşayan 81 yaşındaki çiftçi Thai Ngoc, tam 63 yıldır gözünü bile kırpmadan hayatına devam ediyor. 1962 yılında aniden ateşlenmesinin ardından... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T09:35+0300

2025-02-01T09:35+0300

2025-02-01T09:35+0300

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Vietnam’ın kırsal bölgelerinde yaşayan Thai Ngoc, tam 63 yıldır uyuyamıyor. 1962 yılında geçirdiği yüksek ateşli bir rahatsızlığın ardından başlayan bu durum, o günden beri hiç değişmedi. Ne kısa süreli kestirmeler ne de bilinç kaybı yaşayan bayılmalar… Ngoc’un gözleri bir an bile kapanmıyor.Doktorlar sebebini açıklayamıyorVietnamnet haber sitesine konuşan Ngoc, defalarca doktora gitmesine rağmen hiçbir çözüm bulunamadığını söyledi. Modern tıbbın ve geleneksel tedavi yöntemlerinin hiçbirinin işe yaramadığını belirten yaşlı adam, verilen ilaçların da hiçbir etkisi olmadığını dile getirdi.'Uyuyan i̇nsanlara i̇mreniyorum'Ngoc, başkalarının uyuduğunu görünce onlara imrendiğini söylüyor. "Ne tuhaf bir hastalık! Uyuyamamak dayanılmaz bir şey. Geceleri ay ışığında tarlaya çıkıp çalışıyorum. Ot ayıklıyor, toprağı sürüyorum. Çünkü hareketsiz oturmak bile benim için işkence gibi" diyen Ngoc, yorulmasına rağmen uyuyamamanın hayatını nasıl zorlaştırdığını anlattı.Uyumadan yaşamak mümkün mü?Uzmanlar, insan vücudunun uzun süre uyumadan işlevlerini sürdürmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor. Ancak Thai Ngoc’un bu kadar uzun süre nasıl sağlıklı kalabildiği hâlâ bir sır. Bilim insanları, aşırı uykusuzluğun uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etse de Ngoc’un durumu tıbbi bir muamma olmaya devam ediyor.

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