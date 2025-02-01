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Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka tarihte bir ilk: 63 yıldır uyuyamayan adamın gizemi çözülemiyor
Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka tarihte bir ilk: 63 yıldır uyuyamayan adamın gizemi çözülemiyor
Sputnik Türkiye
Vietnam'da yaşayan 81 yaşındaki çiftçi Thai Ngoc, tam 63 yıldır gözünü bile kırpmadan hayatına devam ediyor. 1962 yılında aniden ateşlenmesinin ardından... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
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Vietnam’ın kırsal bölgelerinde yaşayan Thai Ngoc, tam 63 yıldır uyuyamıyor. 1962 yılında geçirdiği yüksek ateşli bir rahatsızlığın ardından başlayan bu durum, o günden beri hiç değişmedi. Ne kısa süreli kestirmeler ne de bilinç kaybı yaşayan bayılmalar… Ngoc’un gözleri bir an bile kapanmıyor.Doktorlar sebebini açıklayamıyorVietnamnet haber sitesine konuşan Ngoc, defalarca doktora gitmesine rağmen hiçbir çözüm bulunamadığını söyledi. Modern tıbbın ve geleneksel tedavi yöntemlerinin hiçbirinin işe yaramadığını belirten yaşlı adam, verilen ilaçların da hiçbir etkisi olmadığını dile getirdi.'Uyuyan i̇nsanlara i̇mreniyorum'Ngoc, başkalarının uyuduğunu görünce onlara imrendiğini söylüyor. "Ne tuhaf bir hastalık! Uyuyamamak dayanılmaz bir şey. Geceleri ay ışığında tarlaya çıkıp çalışıyorum. Ot ayıklıyor, toprağı sürüyorum. Çünkü hareketsiz oturmak bile benim için işkence gibi" diyen Ngoc, yorulmasına rağmen uyuyamamanın hayatını nasıl zorlaştırdığını anlattı.Uyumadan yaşamak mümkün mü?Uzmanlar, insan vücudunun uzun süre uyumadan işlevlerini sürdürmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor. Ancak Thai Ngoc’un bu kadar uzun süre nasıl sağlıklı kalabildiği hâlâ bir sır. Bilim insanları, aşırı uykusuzluğun uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etse de Ngoc’un durumu tıbbi bir muamma olmaya devam ediyor.
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vietnamlı adam 63 yıldır uyumuyor, thai ngoc uykusuzluk hastalığı, 1962'den beri uyumayan adam, doktorlar açıklayamıyor, uykusuzluk hastalığı neden olur, hiç uyumadan yaşamak mümkün mü, uyumayan insanlar, kronik uykusuzluk vakaları, uyuyamayan adam vietnam, 63 yıl boyunca uyumamak mümkün mü, thai ngoc hastalığı nedir, aşırı uykusuzluk belirtileri, uyuyamama hastalığına ne iyi gelir, vietnamda uyuyamayan adam
vietnamlı adam 63 yıldır uyumuyor, thai ngoc uykusuzluk hastalığı, 1962'den beri uyumayan adam, doktorlar açıklayamıyor, uykusuzluk hastalığı neden olur, hiç uyumadan yaşamak mümkün mü, uyumayan insanlar, kronik uykusuzluk vakaları, uyuyamayan adam vietnam, 63 yıl boyunca uyumamak mümkün mü, thai ngoc hastalığı nedir, aşırı uykusuzluk belirtileri, uyuyamama hastalığına ne iyi gelir, vietnamda uyuyamayan adam

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka tarihte bir ilk: 63 yıldır uyuyamayan adamın gizemi çözülemiyor

09:35 01.02.2025
© AADünya Uyku Günü
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA
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Vietnam'da yaşayan 81 yaşındaki çiftçi Thai Ngoc, tam 63 yıldır gözünü bile kırpmadan hayatına devam ediyor. 1962 yılında aniden ateşlenmesinin ardından gelişen gizemli rahatsızlık, doktorları bile çaresiz bıraktı. Ne ilaçlar ne de alternatif tedavi yöntemleri Ngoc'un uykusuzluğuna çare olabildi.
Vietnam’ın kırsal bölgelerinde yaşayan Thai Ngoc, tam 63 yıldır uyuyamıyor. 1962 yılında geçirdiği yüksek ateşli bir rahatsızlığın ardından başlayan bu durum, o günden beri hiç değişmedi. Ne kısa süreli kestirmeler ne de bilinç kaybı yaşayan bayılmalar… Ngoc’un gözleri bir an bile kapanmıyor.

Doktorlar sebebini açıklayamıyor

Vietnamnet haber sitesine konuşan Ngoc, defalarca doktora gitmesine rağmen hiçbir çözüm bulunamadığını söyledi. Modern tıbbın ve geleneksel tedavi yöntemlerinin hiçbirinin işe yaramadığını belirten yaşlı adam, verilen ilaçların da hiçbir etkisi olmadığını dile getirdi.

'Uyuyan i̇nsanlara i̇mreniyorum'

Ngoc, başkalarının uyuduğunu görünce onlara imrendiğini söylüyor. "Ne tuhaf bir hastalık! Uyuyamamak dayanılmaz bir şey. Geceleri ay ışığında tarlaya çıkıp çalışıyorum. Ot ayıklıyor, toprağı sürüyorum. Çünkü hareketsiz oturmak bile benim için işkence gibi" diyen Ngoc, yorulmasına rağmen uyuyamamanın hayatını nasıl zorlaştırdığını anlattı.

Uyumadan yaşamak mümkün mü?

Uzmanlar, insan vücudunun uzun süre uyumadan işlevlerini sürdürmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor. Ancak Thai Ngoc’un bu kadar uzun süre nasıl sağlıklı kalabildiği hâlâ bir sır. Bilim insanları, aşırı uykusuzluğun uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etse de Ngoc’un durumu tıbbi bir muamma olmaya devam ediyor.
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