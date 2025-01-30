https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hastalananlar-dikkat-halk-arasinda-atom-olarak-bilinen-sari-serum-neden-olduruyor-1093186820.html
Hastalananlar dikkat: Halk arasında 'atom' olarak bilinen 'Sarı Serum' neden öldürüyor?
Hastalananlar dikkat: Halk arasında 'atom' olarak bilinen 'Sarı Serum' neden öldürüyor?
Sputnik Türkiye
Halk arasında "atom" veya "sarı serum" olarak bilinen ve vitamin takviyeli olduğu serumlar, ölümle sonuçlanan vakalarla gündemde. Adana ve Afyonkarahisar'da... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T08:43+0300
2025-01-30T08:43+0300
2025-01-30T08:43+0300
hasta
ağır hasta
sağlik
mehmet gündoğan
afyonkarahisar
sağlık bakanlığı
adana
il sağlık müdürlüğü
sarı serum
serum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_0:151:2901:1782_1920x0_80_0_0_764961914b51c0996ea2c8205b43b2a6.jpg
Adana’da yaşayan Selinay Yüksekbaş (iki çocuk annesi), grip belirtileri nedeniyle mahallesindeki bir eczaneye başvurdu. Eczane kalfasından serum yapılmasını isteyen genç kadına, içerisinde Novalgin ve 10 farklı ilaç bulunan bir karışım hazırlandı.Ancak serumu aldıktan kısa süre sonra fenalaşan Yüksekbaş, hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç kadın, sabaha karşı hayatını kaybetti.Olayın ardından eczane kalfası gözaltına alındı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Afyonkarahisar’da bir ölüm dahaBenzer bir vaka Afyonkarahisar'da da yaşandı. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, 13 Ocak’ta grip şikayetiyle özel bir kliniğe gitti.Tetkik yapılmadan bağlanan "sarı serum" sonrası Gündoğan nefes almakta güçlük çekti ve fenalaştı. Yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.Acil olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.Olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.Sağlık Bakanlığı’ndan kritik uyarıSağlık Bakanlığı, halk arasında "atom", "vitamin serumu" veya "sarı serum" olarak bilinen uygulamalara karşı vatandaşları uyardı.📢 Bakanlıktan yapılan açıklamada:Uzmanlar, serum taktırmadan önce mutlaka doktor onayı alınması gerektiğini belirtti.Sarı Serum nedir?Halk arasında bağışıklık güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen sarı serum, içinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler bulunan bir karışım olarak biliniyor.Bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanarak hastalara uygulanıyor. Ancak bu uygulama, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.Sarı serum neden ölümlere neden oluyor?Son zamanlarda yaşanan ölüm vakaları, kontrolsüz ve bilinçsiz uygulamalardan kaynaklanıyor.🔴 İşte sarı serumun neden tehlikeli olduğuna dair uzman görüşleri:Kontaminasyon ve yanlış doz: Ölümcül i̇kiliYapılan araştırmalar, sarı serum kaynaklı ölümlerin en büyük nedenlerini kontaminasyon (mikrop bulaşması) ve yanlış doz olarak işaret ediyor. Steril koşullarda hazırlanmayan serumlar, septik şoka yol açarken, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek potasyum seviyeleri kalbi durdurabiliyor. Uzmanlar, "1-2 ml'lik doz aşımı bile kritik sonuçlar doğurabilir" uyarısı yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-alarmi-firtina-tehlikesine-dikkat-cekildi-balkan-sogugu-1093184811.html
afyonkarahisar
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_161:0:2738:1933_1920x0_80_0_0_30333427468bb9aa9585236a502de626.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarı serum, sarı serum nedir, sarı serum zararları, sarı serum neden tehlikeli, sarı serum ölüme neden olur mu, sarı serum içeriği, sarı serum yan etkileri, sarı serum alerji yapar mı, sarı serum anafilaktik şok, sarı serum ölüm vakaları, sarı serum tehlikesi, sağlık bakanlığı sarı serum uyarısı, sarı serum neden yasaklanmalı, sarı serum eczanelerde satılıyor mu, sarı serum hangi hastalıklara iyi gelir, sarı serum kaç kişi öldü, sarı serum ölümcül mü
sarı serum, sarı serum nedir, sarı serum zararları, sarı serum neden tehlikeli, sarı serum ölüme neden olur mu, sarı serum içeriği, sarı serum yan etkileri, sarı serum alerji yapar mı, sarı serum anafilaktik şok, sarı serum ölüm vakaları, sarı serum tehlikesi, sağlık bakanlığı sarı serum uyarısı, sarı serum neden yasaklanmalı, sarı serum eczanelerde satılıyor mu, sarı serum hangi hastalıklara iyi gelir, sarı serum kaç kişi öldü, sarı serum ölümcül mü
Hastalananlar dikkat: Halk arasında 'atom' olarak bilinen 'Sarı Serum' neden öldürüyor?
Halk arasında "atom" veya "sarı serum" olarak bilinen ve vitamin takviyeli olduğu serumlar, ölümle sonuçlanan vakalarla gündemde. Adana ve Afyonkarahisar'da yaşanan iki ölüm sonrası Sağlık Bakanlığı, bu tür serumların yalnızca doktor kontrolünde ve hastane ortamında uygulanması gerektiğini hatırlattı. Peki, 'Sarı Serum' neden öldürüyor?
Adana’da yaşayan Selinay Yüksekbaş (iki çocuk annesi), grip belirtileri nedeniyle mahallesindeki bir eczaneye başvurdu. Eczane kalfasından serum yapılmasını isteyen genç kadına, içerisinde Novalgin ve 10 farklı ilaç bulunan bir karışım hazırlandı.
Ancak serumu aldıktan kısa süre sonra fenalaşan Yüksekbaş, hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç kadın, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Olayın ardından eczane kalfası gözaltına alındı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar’da bir ölüm daha
Benzer bir vaka
Afyonkarahisar'da da yaşandı. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan
, 13 Ocak’ta grip şikayetiyle özel bir kliniğe
gitti.
Tetkik yapılmadan bağlanan "sarı serum" sonrası Gündoğan nefes almakta güçlük çekti ve fenalaştı. Yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Acil olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Gündoğan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Sağlık Bakanlığı’ndan kritik uyarı
Sağlık Bakanlığı
, halk arasında "atom", "vitamin serumu" veya "sarı serum"
olarak bilinen uygulamalara karşı vatandaşları uyardı.
📢 Bakanlıktan yapılan açıklamada:
Bu tür serumların yalnızca doktor kontrolünde ve hastane ortamında
uygulanması gerektiği,
İçeriğinde alerjik reaksiyon riski taşıyan ilaçların
bulunduğu,
Kontrolsüz uygulamaların hayati tehlikeye yol açabileceği
vurgulandı.
Uzmanlar, serum taktırmadan önce mutlaka doktor onayı alınması gerektiğini belirtti.
Halk
arasında bağışıklık güçlendirdiği
ve hastalıklara karşı direnci artırdığı
iddia edilen sarı serum
, içinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler bulunan bir karışım
olarak biliniyor.
Bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanarak hastalara uygulanıyor. Ancak bu uygulama, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.
Sarı serum neden ölümlere neden oluyor?
Son zamanlarda yaşanan ölüm vakaları, kontrolsüz ve bilinçsiz uygulamalardan kaynaklanıyor.
🔴 İşte sarı serumun neden tehlikeli olduğuna dair uzman görüşleri:
1.Alerjik Reaksiyonlar:
İçeriğinde bulunan Novalgin, antibiyotikler ve farklı ilaçlar
, bazı bireylerde şiddetli alerjik şoka neden olabiliyor.
2.Anafilaktik Şok:
Hızlı bir şekilde nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp durmasına
yol açabiliyor.
3.Yanlış İçerik ve Doz Aşımı:
Serumun içeriği bilinçsizce hazırlanarak yanlış ilaçlar karıştırılabiliyor
, bu da ölümle sonuçlanabiliyor.
4.Damar İçi Kullanımın Tehlikesi:
Damar yoluyla verilen ilaçlar, ani tepkilere neden olup hastanın birkaç dakika içinde hayatını kaybetmesine yol açabiliyor.
Kontaminasyon ve yanlış doz: Ölümcül i̇kili
Yapılan araştırmalar, sarı serum kaynaklı ölümlerin en büyük nedenlerini kontaminasyon (mikrop bulaşması) ve yanlış doz olarak işaret ediyor. Steril koşullarda hazırlanmayan serumlar, septik şoka yol açarken, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek potasyum seviyeleri kalbi durdurabiliyor. Uzmanlar, "1-2 ml'lik doz aşımı bile kritik sonuçlar doğurabilir" uyarısı yapıyor.