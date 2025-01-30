https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hastalananlar-dikkat-halk-arasinda-atom-olarak-bilinen-sari-serum-neden-olduruyor-1093186820.html

Hastalananlar dikkat: Halk arasında 'atom' olarak bilinen 'Sarı Serum' neden öldürüyor?

Hastalananlar dikkat: Halk arasında 'atom' olarak bilinen 'Sarı Serum' neden öldürüyor?

Sputnik Türkiye

Halk arasında "atom" veya "sarı serum" olarak bilinen ve vitamin takviyeli olduğu serumlar, ölümle sonuçlanan vakalarla gündemde. Adana ve Afyonkarahisar'da... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T08:43+0300

2025-01-30T08:43+0300

2025-01-30T08:43+0300

hasta

ağır hasta

sağlik

mehmet gündoğan

afyonkarahisar

sağlık bakanlığı

adana

il sağlık müdürlüğü

sarı serum

serum

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Adana’da yaşayan Selinay Yüksekbaş (iki çocuk annesi), grip belirtileri nedeniyle mahallesindeki bir eczaneye başvurdu. Eczane kalfasından serum yapılmasını isteyen genç kadına, içerisinde Novalgin ve 10 farklı ilaç bulunan bir karışım hazırlandı.Ancak serumu aldıktan kısa süre sonra fenalaşan Yüksekbaş, hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç kadın, sabaha karşı hayatını kaybetti.Olayın ardından eczane kalfası gözaltına alındı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Afyonkarahisar’da bir ölüm dahaBenzer bir vaka Afyonkarahisar'da da yaşandı. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, 13 Ocak’ta grip şikayetiyle özel bir kliniğe gitti.Tetkik yapılmadan bağlanan "sarı serum" sonrası Gündoğan nefes almakta güçlük çekti ve fenalaştı. Yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.Acil olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.Olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.Sağlık Bakanlığı’ndan kritik uyarıSağlık Bakanlığı, halk arasında "atom", "vitamin serumu" veya "sarı serum" olarak bilinen uygulamalara karşı vatandaşları uyardı.📢 Bakanlıktan yapılan açıklamada:Uzmanlar, serum taktırmadan önce mutlaka doktor onayı alınması gerektiğini belirtti.Sarı Serum nedir?Halk arasında bağışıklık güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen sarı serum, içinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler bulunan bir karışım olarak biliniyor.Bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanarak hastalara uygulanıyor. Ancak bu uygulama, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.Sarı serum neden ölümlere neden oluyor?Son zamanlarda yaşanan ölüm vakaları, kontrolsüz ve bilinçsiz uygulamalardan kaynaklanıyor.🔴 İşte sarı serumun neden tehlikeli olduğuna dair uzman görüşleri:Kontaminasyon ve yanlış doz: Ölümcül i̇kiliYapılan araştırmalar, sarı serum kaynaklı ölümlerin en büyük nedenlerini kontaminasyon (mikrop bulaşması) ve yanlış doz olarak işaret ediyor. Steril koşullarda hazırlanmayan serumlar, septik şoka yol açarken, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek potasyum seviyeleri kalbi durdurabiliyor. Uzmanlar, "1-2 ml'lik doz aşımı bile kritik sonuçlar doğurabilir" uyarısı yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-alarmi-firtina-tehlikesine-dikkat-cekildi-balkan-sogugu-1093184811.html

afyonkarahisar

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