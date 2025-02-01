https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/sari-kirmizililari-sevindiren-haber-yildiz-futbolcu-alvaro-morata-galatasarayda-1093268007.html
Sarı-kırmızılıları sevindiren haber: Yıldız futbolcu Alvaro Morata Galatasaray’da
Sarı-kırmızılıları sevindiren haber: Yıldız futbolcu Alvaro Morata Galatasaray’da
Sputnik Türkiye
İspanyol forvet Alvaro Morata, Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncu için Milan'la anlaşmaya vardı. Menajer Gardi, sosyal medya... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T20:37+0300
2025-02-01T20:37+0300
2025-02-01T20:37+0300
spor
galatasaray
milan
real madrid
istanbul
atletico madrid
abdullah kavukcu
alvaro morata
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093215149_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_374d1080592818fca0402867524aa0b1.jpg
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Alvaro Morata transferini tamamladı. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'a gelecekti. Ancak gelişi, hava şartları nedeniyle iptal edildi. Morata'nın pazar günü saat 14.00'te İstanbul'a geleceği öğrenildi. Menajer George Gardi, Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu ve Alvaro Morata ile sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaştı.Alvaro Morata’nın kariyeri1992 doğumlu İspanyol futbolcu Alvaro Morata, futbola Real Madrid altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Real Madrid’de adım atan Morata, buradaki performansıyla dikkat çekti. Daha sonra Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilen tecrübeli golcü, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü, bitiriciliği ve takım oyununa katkısıyla tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/galatasaraya-kotu-haber-morata-transferi-sekteye-ugradi-1093254403.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093215149_109:0:756:485_1920x0_80_0_0_fa60490c0f78c011e1474241640ebbb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, milan, real madrid, istanbul, atletico madrid, abdullah kavukcu, alvaro morata
galatasaray, milan, real madrid, istanbul, atletico madrid, abdullah kavukcu, alvaro morata
Sarı-kırmızılıları sevindiren haber: Yıldız futbolcu Alvaro Morata Galatasaray’da
İspanyol forvet Alvaro Morata, Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncu için Milan'la anlaşmaya vardı. Menajer Gardi, sosyal medya hesabından Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu ve Alvaro Morata ile bir fotoğraf paylaştı.
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Alvaro Morata transferini tamamladı. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'a gelecekti. Ancak gelişi, hava şartları nedeniyle iptal edildi. Morata'nın pazar günü saat 14.00'te İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Menajer George Gardi, Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu ve Alvaro Morata ile sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaştı.
Alvaro Morata’nın kariyeri
1992 doğumlu İspanyol futbolcu Alvaro Morata, futbola Real Madrid altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Real Madrid’de adım atan Morata, buradaki performansıyla dikkat çekti. Daha sonra Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.
Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilen tecrübeli golcü, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü, bitiriciliği ve takım oyununa katkısıyla tanınıyor.