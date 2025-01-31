https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/galatasaraya-kotu-haber-morata-transferi-sekteye-ugradi-1093254403.html
Galatasaray'a kötü haber: Morata transferi sekteye uğradı
Galatasaray'a kötü haber: Morata transferi sekteye uğradı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Milan'ın golcüsü Alvaro Morata ile anlaşmaya varmışken, transferde pürüzler çıktı. İtalyan ekibi, Morata'nın yerine bir santrfor almadan oyuncunun... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T22:02+0300
2025-01-31T22:02+0300
2025-01-31T22:03+0300
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Milan'dan transferi konuşulan Alvaro Morata'nın takımından olumsuz açıklama geldi.Galatasaray, Milan’ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile büyük ölçüde anlaşmaya varmışken, transferde beklenmedik bir engelle karşılaştı. İtalyan kulübü, Morata’nın yerine bir santrfor almadıkça oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Galatasaray, Morata’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken İspanyol golcü, Milan takımıyla antrenmana çıktı. Yıldız golcünün sarı kırmızılı takıma transferinin zorlaştığı ifade edildi. Morata, bu sezon Serie A'da 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı. Kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Morata’nın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gazeteci-fabrizio-romano-duyurdu-morata-galatasaraya-evet-dedi-1093215320.html
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galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, transfer, transfer yasağı, milan, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), transfermarkt
Galatasaray'a kötü haber: Morata transferi sekteye uğradı
22:02 31.01.2025 (güncellendi: 22:03 31.01.2025)
Galatasaray, Milan'ın golcüsü Alvaro Morata ile anlaşmaya varmışken, transferde pürüzler çıktı. İtalyan ekibi, Morata'nın yerine bir santrfor almadan oyuncunun ayrılmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen İspanyol golcü, Milan takımıyla antrenmana çıktı.
Milan'dan transferi konuşulan Alvaro Morata'nın takımından olumsuz açıklama geldi.
Galatasaray, Milan’ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile büyük ölçüde anlaşmaya varmışken, transferde beklenmedik bir engelle karşılaştı. İtalyan kulübü, Morata’nın yerine bir santrfor almadıkça oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
Galatasaray, Morata’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken İspanyol golcü, Milan takımıyla antrenmana çıktı. Yıldız golcünün sarı kırmızılı takıma transferinin zorlaştığı ifade edildi.
Morata, bu sezon Serie A'da 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı. Kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Morata’nın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak açıklandı.