https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/galatasaraya-kotu-haber-morata-transferi-sekteye-ugradi-1093254403.html

Galatasaray'a kötü haber: Morata transferi sekteye uğradı

Galatasaray'a kötü haber: Morata transferi sekteye uğradı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Milan'ın golcüsü Alvaro Morata ile anlaşmaya varmışken, transferde pürüzler çıktı. İtalyan ekibi, Morata'nın yerine bir santrfor almadan oyuncunun... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

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Milan'dan transferi konuşulan Alvaro Morata'nın takımından olumsuz açıklama geldi.Galatasaray, Milan’ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile büyük ölçüde anlaşmaya varmışken, transferde beklenmedik bir engelle karşılaştı. İtalyan kulübü, Morata’nın yerine bir santrfor almadıkça oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Galatasaray, Morata’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken İspanyol golcü, Milan takımıyla antrenmana çıktı. Yıldız golcünün sarı kırmızılı takıma transferinin zorlaştığı ifade edildi. Morata, bu sezon Serie A'da 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı. Kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Morata’nın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gazeteci-fabrizio-romano-duyurdu-morata-galatasaraya-evet-dedi-1093215320.html

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